Atender aos mais variados perfis de público entregando uma experiência única para quem busca conveniência e praticidade na contratação de seguro pessoal e ter atendimento médico ilimitado na palma da mão. É a partir dessa premissa que nasce a Colo da Mãe, uma insurtech que, em parceria com a SulAmérica, tem como objetivo democratizar o acesso a seguro de acidentes pessoais, serviço de telemedicina e plano funeral de forma descomplicada, acessível e totalmente online. Os planos têm cobertura nacional e podem ser contratados em apenas três passos.

Com a Colo da Mãe, os sócios Roberto Malaspina, Thiago Taranto, Ricardo Villaça e Polika Teixeira chegam com apetite ao mercado, projetando cuidar de 18 mil pessoas nos próximos 12 meses. Além do diferencial da tripla proteção, o plano permite que o titular inclua cônjuge, filhos, pais e até sogros, sem limite de idade e pagando um único valor de mensalidade.

Os planos, que contam com a credibilidade da SulAmérica, têm mensalidades que variam entre R$ 16,48 (plano individual de entrada) e R$ 49,65 (plano familiar que inclui o titular, cônjuge, filhos, pais e sogros). O segurado ainda concorre a um sorteio mensal no valor de R$ 10 mil.

“A penetração do segmento de seguros no país ainda é muito baixa. O setor tem hoje uma participação de 3,8% no PIB, com potencial para atingir valores da ordem de 6% a 10% que são os percentuais observados em países com mercado segurador maduro. Olhando esse cenário, chegamos ao mercado com uma proposta de serviço diferenciado, com produto qualificado e um preço acessível”, afirma Roberto Malaspina, sócio-diretor da Colo da Mãe.

A Colo da Mãe faz uso da expertise dos sócios em Big Data e inteligência artificial para a construção de relações mais humanizadas e singularizadas em diversos canais. Isso também traz um diferencial competitivo, que permitiu à nova corretora preencher uma lacuna do mercado para atender, de fato, às reais necessidades das pessoas nos seus diversos momentos da vida e com a máxima transparência.

“Entendemos que era fundamental ir além do que o mercado já oferecia e propor um novo jeito de fazer seguro de forma clara e humanizada para que as pessoas possam cuidar do seu bem estar físico, emocional e financeiro”, avalia a sócia Polika Teixeira.

K.L.

