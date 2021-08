Andrea Louise Ruano Ribeiro, executiva com grande experiência no setor de seguros, será a primeira mulher à frente do Clube da Bolinha de São Paulo, tradicional instituição que reúne lideranças do mercado há mais de 70 anos. “É uma honra para mim e mais um importante avanço para a representatividade feminina no setor. Demonstra também que a melhor tradição é a que reconhece a evolução”, diz a nova reitora.

Andrea sucede Celso Luiz Dobarrio de Paiva, justamente o executivo que, no aniversário de 60 anos da instituição, em 2008, sugeriu multiplicar esforços “para aumentar o número de membros femininos em nosso clube”. Naquele momento, há 13 anos, apenas Christina Roncarati e Therezinha Corrêa faziam parte do grupo e eram as pioneiras que abriram o caminho para a entrada de mais executivas nos últimos anos e a eleição de Andrea, ontem.

A primeira mulher chega ao comando do Clube da Bolinha ao mesmo tempo em que o mercado passa por uma transformação provocada pela pandemia. “Como lideranças, devemos, além adaptar e estimular os negócios no novo ambiente, garantir que o setor continue cumprindo seu papel socioeconômico nesse período crítico, protegendo a saúde e o patrimônio dos brasileiros, mitigando as perdas e permitindo a volta dos investimentos. A retomada depende de um setor forte e dinâmico e nós vamos cumprir esse compromisso com a sociedade”, finaliza Andrea.

O objetivo do Clube da Bolinha é reunir lideranças fora do ambiente corporativo, aproximar os membros e estimular o compartilhamento de ideias e experiências. Com isso, promover a convivência agradável e contribuir para o desenvolvimento do setor. Confira a nova diretoria eleita:

Novo Diretoria do Clube da Bolinha SP 2021/2023

Andrea Louise Ruano Ribeiro – Reitora

Mário Jorge Rodrigues Coelho da Cruz – Secretário

Fernando Simões – Tesoureiro

José Roberto Macéa – Conselho Diretor

Maria Amélia Saraiva – Conselho Diretor

K.L.

Revista Apólice