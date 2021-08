O Circuito SulAmérica de Música e Movimento apoiará neste ano 38 iniciativas em todo o país por meio das leis de incentivo à cultura e ao esporte. Dentre elas, 25 são projetos socioculturais e socioesportivos sem fins lucrativos, que beneficiam diretamente mais de 17 mil pessoas e geram cerca de mil empregos diretos e indiretos. Foram selecionados neste ciclo a Cia BEMO de Ballet, a Cia Teatro Transforma, o Tênis para Todos de Paraisópolis, a Escolinha de Triathlon, a Fundação Tênis e o Leitura na Amazônia, da ONG Vaga Lume entre outros.

Apoiada desde 2017, a Orquestra Ouro Preto, de Minas Gerais, também realizará neste ano uma série de lives com grandes nomes da Música Popular Brasileira. A primeira será com Fernanda Takai, no dia 22/8. Diogo Nogueira (18/9), Ana Carolina (9/10), Alceu Valença (14/11) e Lulu Santos (4/12) serão os próximos convidados. A seguradora também patrocina a Academia da Orquestra Ouro Preto, programa de formação musical de talentos com 42 alunos bolsistas, que farão a abertura das duas primeiras live sessions.

“A SulAmérica tem muito orgulho de fomentar a arte e o esporte no país há mais de uma década por meio dos projetos incríveis que fazem parte do Circuito de Música e Movimento”, afirma Simone Cesena, diretora de Marketing da companhia. “Esse apoio está totalmente alinhado com a nossa visão de Saúde Integral, que incentiva as pessoas a viverem melhor por meio do equilíbrio entre saúde física, emocional e financeira. Estamos levando cuidado e bem-estar aos artistas, aos atletas, às crianças e jovens dos projetos sociais e à população em geral, o que tem sido especialmente importante neste momento de pandemia”, ressalta a executiva.

Mais de 2,8 milhões de brasileiros foram impactados desde 2008 pelo Circuito SulAmérica de Música e Movimento. Já foram patrocinados espetáculos de sucesso, como Tim Maia – Vale Tudo; As Noviças Rebeldes; Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz; Palavra Cantada; Turma da Mônica – O Show; e Vamp – O Musical. Também foram apoiados eventos que incentivam a atividade física, como o Up Night Run, além de projetos socioculturais e socioesportivos.

Dentro do Circuito de Música e Movimento 2021, a SulAmérica também é patrocinadora máster do eFestival, o maior concurso musical do país e o palco mais digital da música. Uma das novidades desta edição são duas subcategorias inéditas para profissionais da saúde e corretores de seguros. A votação popular na internet já começou. Os vencedores serão divulgados no dia 15 de setembro e dividirão o palco com grandes nomes da música nacional, como Carlinhos Brown e Titãs.

