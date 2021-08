Um inverno severo, tempestades de granizo e incêndios florestais contribuíram para perdas por catástrofes naturais de mais de US$ 40 bilhões no primeiro semestre de 2021, de acordo com as estimativas preliminares de sigma do Swiss Re Institute. Este valor está acima da média dos dez anos anteriores de US$ 33 bilhões e a segunda maior já registrada no primeiro semestre depois de 2011, quando os principais terremotos no Japão e na Nova Zelândia empurraram o total de seis meses para US$ 104 bilhões. Desastres provocados pelo homem provocaram outros US$ 2 bilhões estimados em perdas seguradas no primeiro semestre deste ano, menos do que o normal e provavelmente refletindo as restrições remanescentes do Covid-19.

Martin Bertogg, chefe da Cat Perils na Swiss Re, disse: “Os efeitos da mudança climática estão se manifestando em temperaturas mais altas, aumento do nível do mar, padrões de chuva mais erráticos e maiores extremos climáticos. Juntamente com o rápido desenvolvimento urbano e o acúmulo de riqueza em áreas propensas a desastres, os perigos secundários, como tempestades de inverno, granizo, enchentes ou incêndios florestais, levam a perdas por catástrofes cada vez maiores. A experiência até agora em 2021 ressalta os riscos crescentes desses perigos, expondo comunidades cada vez maiores a eventos climáticos extremos. Por exemplo, a tempestade de inverno Uri atingiu a magnitude de perda que perigos de pico como os furacões podem causar. O setor de seguros precisa aumentar seus recursos de avaliação de risco para esses perigos menos monitorados, a fim de manter e expandir sua contribuição para a resiliência financeira”.

As perdas econômicas globais com eventos de desastre são estimadas em US$ 77 bilhões no primeiro semestre de 2021. Isso está abaixo da média dos últimos dez anos (US$ 108 bilhões). O número de perdas econômicas deve aumentar à medida que mais perdas forem contabilizadas nos próximos meses. A primeira metade do ano também não é representativa dos números do ano inteiro, porque o terceiro trimestre é historicamente o mais sujeito a perdas em termos de catástrofes naturais. Do total de perdas econômicas estimadas no primeiro semestre de 2021, US$ 74 bilhões foram causados ​​por catástrofes naturais, enquanto os desastres provocados pelo homem geraram US$ 3 bilhões adicionais. Quase 4.500 pessoas perderam a vida ou desapareceram em desastres no primeiro semestre.

Eventos climáticos severos aumentam as perdas por catástrofes naturais

Em fevereiro, um período de frio extremo combinado com forte nevasca e acúmulo de gelo nos EUA – comumente referido como tempestade de inverno Uri – provocou perdas seguradas estimadas de US $ 15 bilhões, o maior já registrado para este perigo nos EUA e cerca de 38% de todas as perdas seguradas estimadas em catástrofes naturais no primeiro semestre deste ano. Em junho, um clima severo, incluindo tempestades, granizo e tornados, atingiu a Europa, afetando casas e veículos na Alemanha, Bélgica, Holanda, República Tcheca e Suíça. As perdas seguradas desta atividade de tempestade convectiva são estimadas em US $ 4,5 bilhões.

O calor extremo do final de junho quebrou os recordes de temperatura em todo o oeste do Canadá e noroeste dos EUA, com temperaturas atingindo mais de 45 ° C (113 ° F) por dias consecutivos. O calor, juntamente com condições de seca severa, levou a incêndios florestais que se espalharam para o sul da Califórnia. Indo para a segunda metade do ano, julho viu severas inundações causando destruição de propriedades e perda de vidas na Europa e na China. Espera-se que as inundações na Alemanha e em seus países vizinhos causem perdas substanciais para os segurados, estimadas apenas na Alemanha em EUR 4,5 – 5,5 bilhões (US $ 5,3 – 6,5 bilhões), de acordo com a Associação Alemã de Seguros. Na China, severas inundações na província de Henan resultaram em sinistros de segurados estimados em CNY 11 bilhões (US $ 1,7 bilhão), de acordo com a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China. Em agosto, o calor extremo gerou incêndios florestais na Turquia, Grécia e Itália, que devem levar a mais perdas econômicas e de segurados.

Jérôme Jean Haegeli, economista-chefe do Grupo Swiss Re, esclareceu: “A mudança climática é um dos maiores riscos que a sociedade e a economia global enfrentam. A análise recente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU confirma as expectativas de condições meteorológicas mais extremas no futuro e a urgência de agir para limitar o aquecimento global. Trabalhando com o setor público, a indústria de resseguros desempenha um papel fundamental em ajudar a fortalecer a resiliência das comunidades, afastando o desenvolvimento de áreas de alto risco, fazendo investimentos de adaptação, mantendo a segurabilidade de ativos e reduzindo as lacunas de proteção”.

K.L.

Revista Apólice