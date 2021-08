O Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 20,7% no Faturamento no segundo trimestre de 2021 e de 11,2% no semestre consolidado, com evolução dos Prêmios Ganhos de 12,7% e 6,9%, respectivamente. As Provisões Técnicas cresceram 4,9%, para R$ 288 bilhões, correspondentes a cerca de um quarto do mercado segurador brasileiro, e os Ativos Garantidores dessas Provisões evoluíram 4,0%, superando R$ 321 bilhões. Já o Índice de Eficiência Administrativa do Grupo atingiu uma das melhores marcas dos últimos anos, ficando em 3,8% em ambos os períodos, favorecido em grande parte pelo controle das Despesas Administrativas, que acusaram reduções de 0,2% no trimestre e 5,1% no semestre.

O bom desempenho da companhia possibilitou a absorção dos impactos decorrentes da Covid-19, bem como do reforço das Provisões Técnicas prudenciais constituídas com o objetivo de mitigar os reflexos da pandemia sobre a operação da empresa, solidificando a estrutura patrimonial do balanço consolidado do Grupo.

Decorridos 16 meses desde a declaração da pandemia da Covid-19 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a empresa segue intensificando esforços para facilitar e aprimorar a jornada de seus clientes na contratação de produtos e serviços, sobretudo com investimento crescente em tecnologia e inovação, tendo em vista não apenas o atual cenário atípico, mas também as tendências do setor.

A companhia expandiu e aperfeiçoou seus canais digitais de comercialização, cujas vendas cresceram 80% de janeiro a junho de 2021, superando R$ 700 milhões, com aumento de 62% na quantidade de itens distribuídos. As vendas pelo canal Mobile evoluíram 164%, e as realizadas via Internet Banking, 63%. Os aplicativos Bradesco Seguros para comercialização de produtos já acumulam 8 milhões de downloads. Além disso, 94% dos reembolsos de Saúde e 77% das vistorias de sinistros de seguro auto foram concluídos por processo digital, e 91% das vendas de Previdência Privada foram assinadas digitalmente por meio do aplicativo, Internet Banking e biometria.

Na Bradesco Saúde, o serviço “Saúde Digital”, disponível 24h, completou um ano superando a marca de 400 mil atendimentos em telemedicina, enquanto o hotsite criado pela empresa com conteúdo sobre autoproteção e cuidados essenciais relacionados à Covid-19 registrou mais de 1,6 milhão de acessos no mesmo período. A empresa e a Mediservice também lançaram a cartilha Síndrome Pós-Covid-19, com informações e cuidados sobre possíveis consequências da doença por períodos mais prolongados, além da lista de referenciados especificamente para tratamento desses casos.

O produto Saúde Efetivo, com foco regional, manteve sua estratégia de expansão, tendo sido lançado em Santa Catarina, passando a estar presente em 14 estados e no Distrito Federal. Em maio, o “Bradesco Saúde Concierge” alcançou a marca de 150 mil segurados, com a reformulação do serviço de Segunda Opinião Médica Internacional nos canais digitais e o lançamento da Orientação Médica por Vídeo, que tem se destacado nos atendimentos de Covid-19.

Em seguro de vida, a seguradora lançou o “Vida Viva Bradesco”, com coberturas e assistências personalizáveis para proteção individual e familiar. Com ênfase em benefícios que possam ser usufruídos em vida, o novo seguro oferece coberturas para doenças graves, doenças congênitas de filhos, perda de renda por desemprego involuntário e diária de incapacidade temporária, entre outras. Contempla, ainda, assistências diferenciadas como o Palavra de Médico, atendimento pela rede referenciada com diferentes especialidades e especialistas brasileiros e internacionais.

No segmento de Previdência Privada, visando ampliar e aprimorar seu portfólio, a companhia lançou três novos planos de previdência: “Bradesco Bolsa Americana Multimercado PGBL/VGBL”, com foco na alocação em ativos internacionais; “Bradesco Diversificação Global Multimercado PGBL/VGBL”, voltado para renda fixa e variável, tanto em mercados desenvolvidos quanto emergentes; e “Bradesco Moat FIC Ações PGBL/VGBL”, que oferece retornos diferenciados no longo prazo no mercado de ações. Os novos produtos são administrados pela Bradesco Asset Management (BRAM).

Já em seguro auto, a empresa está investindo em pesquisas para implementação da inteligência artificial na apuração de sinistros, de forma a ampliar a possibilidade de autoatendimento do segurado, com dispensa de vistoria presencial e redução do tempo para a liberação de reparos. Em abril, a organização lançou uma nova plataforma de atendimento, o Bradesco Auto Center (BAC) virtual, em mais de 30 cidades do país. Além disso, em Ramos Elementares, a seguradora criou novas segmentações para os produtos Empresarial e Residencial Sob Medida.

Outra importante iniciativa do Grupo foi o desenvolvimento da nova plataforma Universeg, com funcionamento similar a um streaming e que atua como ponto de convergência de conteúdos multidisciplinares para apoio aos seus parceiros de negócios, tendo em vista o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Moderna e intuitiva, a nova experiência de capacitação aborda diversos temas relativos ao mercado de seguros, autodesenvolvimento e aprimoramento de competências humanas, cada vez mais necessárias ao profissional do futuro, reforçando, assim, a missão da companhia de consolidação da cultura do seguro no país.

