A Bradesco Auto/RE, empresa do Grupo Bradesco Seguros, anuncia ao mercado novas coberturas exclusivas para clínicas e consultórios médicos de todo o país. O projeto de segmentação do produto Empresarial da seguradora tem o objetivo de melhorar ainda mais a experiência dos clientes, ao utilizarem as coberturas adquiridas, e também dos corretores no ato da contratação da apólice, bem como o processo de aviso de sinistros, acionamento de assistências, entre outros serviços.

Entre as principais novidades, as clínicas e os consultórios passam a ter proteção contra danos a mercadorias refrigeradas e coberturas acessórias para equipamentos portáteis médicos ou odontológicos, notebook e laptop, além da cobertura contra roubo, quebra de vidros e danos elétricos. Esse novo produto empresarial traz ainda a possibilidade de seguro para responsabilidade civil hospitalar, para efeitos de reparação de danos a pacientes.

“A Bradesco Auto/RE investe em estudos e pesquisas para atender às necessidades de empresários, principalmente neste momento delicado em que o país atravessa, em razão da pandemia. A nova segmentação de produtos tem a proposta de oferecer proteção e segurança para cada tipo de negócio, com foco na experiência do consumidor”, declara Saint’Clair, diretor da seguradora.

É importante ressaltar que, independentemente do nicho de mercado, as coberturas do produto Empresarial contemplam desde danos causados por incêndios, envolvendo equipamentos elétricos ou causados por materiais sólidos e líquidos, até explosões, além de queda de raio, roubo, alagamentos, entre outros imprevistos. O seguro ainda disponibiliza assistências emergenciais gratuitas 24h por dia, como chaveiro, vigilante, serviço de mão de obra elétrica e hidráulica, entre outros.

N.F.

Revista Apólice