Para atender às novas demandas do mercado, o Seguro PASI criou recentemente o Departamento de Produtos e anunciou Bárbara Capurucho como gerente da nova área. A executiva atua na empresa há doze anos. “A idealização do Departamento de Produtos surgiu a partir da necessidade de desenvolvimento e oferta de novos produtos, parcerias, novas assistências para agregar aos seguros já existentes e também visando a melhoria e digitalização dos processos do PASI”, ressalta Bárbara.

Formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing Estratégico com Ênfase em Branding, Bárbara atuava no departamento de marketing da companhia e pontuou que é gratificante fazer parte desse time, pois são notórios os impactos positivos nas famílias dos segurados. A executiva destacou que estar à frente do Departamento de Produtos, eleva seus desafios profissionais a um novo nível. “Um departamento estratégico e inovador tem tudo a ver com este novo momento da empresa, e estou muito animada para tirar do papel os projetos que temos em mente”, explicou a executiva.

Focado na melhoria de processos, serviços e oferta de novas soluções para o mercado, o departamento de Produtos irá prezar pela agilidade, aprimoramento de qualidade e inovação. “Sempre atento às novidades e tendências, o Departamento de Produtos atuará também em novos canais de distribuição, modernização de processos e novas parcerias. Pela complexidade e velocidade das mudanças no mercado, houve a necessidade de uma área com foco nesse aprimoramento e inovação”, destacou Bárbara.

O novo departamento é integrado com todos as outras áreas do PASI, uma vez que as entregas realizadas são o resultado de um trabalho conjunto e sinérgico entre as equipes. O primeiro produto que o departamento está trazendo para o mercado é um novo seguro de contratação imediata. Para os corretores, Bárbara garante que podem esperar novidades em breve, já que há produtos em fase final de aprovação para lançamento no mercado.

N.F.

Revista Apólice