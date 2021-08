A insurtech Azos fechou uma parceria com a seguradora Excelsior para criar e comercializar seguros de vida. O negócio atende aos objetivos das duas empresas, que desejam expandir a venda destes produtos para todas as regiões do país de forma digital e por meio de acordos com os melhores corretores.

Em operação desde a abril, após captar R$ 13 milhões em uma rodada de investimentos liderada por Kaszek, com fundos Maia, Propel e outros anjos, a insurtech tem se inspirado em um modelo conhecido nos Estados Unidos como managing general agent (MGA) para oferecer propostas inovadoras, com um custo-benefício abaixo do praticado pelo mercado brasileiro.

“Como somos uma MGA, e não oficialmente uma seguradora, a parceria nos permite protocolar nossos produtos de vida pela Excelsior, a quem cabe emitir as apólices e fazer girar todo o fluxo financeiro entre a resseguradora, no caso o IRB, a Azos e os corretores parceiros”, explica Rafael Cló, sócio fundador e CEO da insurtech. “Fechamos essa parceria com a seguradora porque nos conquistaram pela proposta de valor e a forma como lidam com a tecnologia e a interação com os clientes”, acrescenta o executivo ao ressaltar ainda que a ideia de democratizar o seguro de vida no Brasil foi umas das premissas do acordo entre as duas companhias.

Fundada em 1943, a Excelsior tem abrangência nacional, com forte atuação regional, sendo a única seguradora com matriz ativa no Nordeste. A CUO da empresa, Maria Cristina Bettencourt, observou que há cerca de dois anos a companhia começou a operar no formato plug and play, uma espécie de hub para uma nova geração de insurtechs, otimizando equipe e capital.

“No começo parecia algo inusitado para uma seguradora, mas apostamos em nosso racional, determinação e instinto. Agora, o resultado está aí. Com 78 anos de existência, a Excelsior tem o prazer de trabalhar em parceria com Azos e a Guy Carpenter nesse super projeto de democratizar o seguro de vida”, complementa Maria Cristina, referindo-se também ao broker do projeto.

Em pouco mais de quatro meses de operação, a insurtech já possui R$ 1 bilhão em capital segurado. Os seguros de vida, por invalidez ou doenças graves podem ser contratados com apólices a partir R$ 5 e de forma independente no site da Azos, pelo time de atendimento ou por meio de corretores parceiros. Em todos os casos, não se exige a realização de exames médicos. Em um dia útil o segurado aprovado recebe a apólice.

O seguro de vida tem níveis de cobertura que variam entre R$ 20 mil a R$ 2 milhões. No seguro invalidez por acidente, as coberturas variam entre R$ 20 mil a R$ 2 milhões. Neste caso, se paga 100% do capital segurado se o contratante perder o uso de um membro do corpo, como uma mão, um pé e, até mesmo, o dedo polegar.

Já o seguro de doenças graves, cuja cobertura é de até R$ 500 mil, paga o segurado em vários diagnósticos de câncer, infarto, AVC e outras doenças graves. Os preços variam com as condições de saúde e idade das pessoas e possuem carência de 90 dias.

N.F.

Revista Apólice