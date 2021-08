A Argo Seguros está firmando mais uma parceria estratégica, desta vez com a Qlickseguros. O objetivo da seguradora é ampliar os canais de comercialização e relacionamento com o mercado.

Inicialmente, a seguradora planeja integrar dois produtos com a insurtech: o RC Condutor, primeiro seguro vinculado exclusivamente à Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e o Transporte, que ainda é operado por poucos corretores por conta das suas características e necessidade de especialização.

“Estamos muito animados com mais essa parceria. A Qlickseguros irá permitir que a gente desenvolva e distribua produtos por canais digitais, sem comprometer os nossos recursos internos de TI ou nos limitar por sistemas legados”, explicou Mariana Miranda, head Marine e Corporate Sales da companhia.

Na visão de Maurício Coelho, CEO da insurtech, a parceria vai de encontro com os objetivos da companhia, que visa oferecer um modelo de negócio mais ágil e aberto para o mercado. “Queremos desafiar o modelo tradicional de seguros, principalmente no atendimento com os nossos clientes, de algo estático para um relacionamento mais dinâmico e interativo”.

Recentemente, Argo Seguros anunciou uma outra parceria, desta vez com a Transporte Seguro, insurtech voltada ao mercado logístico. O acordo envolve o lançamento uma plataforma que permite a cotação do seguro de cargas e, na sequência, a emissão do certificado de cobertura em tempo real.

N.F.

