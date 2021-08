Prêmio Melhores do Seguro 2021 – Desde março de 2020 o mundo enfrenta uma pandemia nunca imaginada anteriormente. O seu impacto foi sentido no campo afetivo, principalmente, com a perda de tantos entes e amigos, mas também foi observado na economia e na sociedade como um todo.

As perdas econômicas foram gigantescas, mas agora o mundo começa a enxergar uma luz no fim do túnel, principalmente com o avanço da vacinação. A pandemia mostrou também o poder de resiliência dos empresários, de todos os portes, para se adaptarem à nova realidade.

De uma hora para outra, todos os funcionários foram colocados em homeoffice, o atendimento médico passou a ser feito (quando possível) via telemedicina; o mercado rapidamente se prontificou a cobrir os sinistros de pandemia (antes excluídos).Todos estes pontos mostraram que a pandemia foi uma grande aceleradora da transformação digital.

Para reconhecer estas iniciativas, a Revista Apólice lança o Prêmio Melhores do Seguro 2021, com o objetivo de mostrar como foi possível transpor as dificuldades trazidas pela pandemia.

A partir de hoje, as inscrições estão abertas para que corretoras de seguros, seguradoras, resseguradoras, operadoras de planos de saúde, administradoras de benefícios, grupos de corretores, assessorias e prestadores de serviços inscrevam seus cases de sucesso, aquelas iniciativas que se mostraram eficientes para a perenidade do negócio.

Para se inscrever basta acessar o site Prêmio Melhores do Seguro 2021 e preencher a ficha de inscrição, contando como a sua empresa criou uma solução, processo, produto ou serviço inovador para enfrentar a nova realidade. Segundo Francisco Pantoja, diretor executivo da Revista Apólice, “esta foi a maneira que encontramos de enaltecer as boas práticas de governança e de sustentabilidade do mercado, que enfrentou o período pandêmico fortalecendo o conceito de proteção”.

As inscrições podem ser feitas aqui até o dia 15 de outubro.

Kelly Lubiato

Revista Apólice