A consultoria e corretora de seguros Aon irá assinar amanhã, 5 de agosto, mais um compromisso voltado à inclusão e diversidade, agora para pessoas com deficiência. O objetivo é criar um ambiente de negócios mais inclusivo para garantir o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho formal.

Ao assinar o pacto, a corretora se compromete a: envolver a alta liderança em iniciativas de respeito e promoção dos direitos das Pessoas com Deficiência; desenvolver políticas e procedimentos com vistas às ações afirmativas, em todos os âmbitos da organização; promover cultura e ambiente inclusivos e acessíveis a todas as pessoas com deficiência; comunicar e educar para o respeito dos direitos e deveres das pessoas com deficiência; e incluir a questão da deficiência na estratégia da empresa, bem como no planejamento de produtos, serviços e atendimento a clientes.

Em 24 de julho de 2021, a Lei de Cotas completou 30 anos. A assinatura do pacto será feita pelo CEO da Aon Brasil, Marcelo Homburguer, e pelo CEO da Aon Resseguros Brasil, Antonio Jorge Rodrigues, junto à Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS).

A companhia já possui uma série de iniciativas para diversidade racial, de gênero, LGBTQIA+ e para pessoas com deficiência. No Brasil, a empresa é signatária dos 10 Princípios da Igualdade de Gênero, da ONU Mulheres; dos 10 Compromissos da Empresa com a Promoção da Igualdade Racial, da Iniciativa Empresarial; dos 10 Compromissos da Empresa com a Promoção dos Direitos LGBTI+, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; e da Rede Empresarial de Inclusão Social pela Empregabilidade da Pessoa com Deficiência.

N.F.

Revista Apólice