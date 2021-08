A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disponibilizou uma nova edição do Painel de Precificação de Planos de Saúde, estudo que informa dados sobre os valores médios de comercialização usados como referência de precificação dos planos de saúde no mercado nacional. A publicação contempla informações compiladas nos últimos cinco anos até junho de 2021 e está disponível em formato de painel dinâmico no portal da ANS.

O Painel de Precificação apresenta ao setor um panorama segmentado da formação inicial dos preços dos planos de saúde, conforme o valor comercial de referência informado nas Notas Técnicas de Registro de Produto (NTRPs) dos planos em comercialização no mercado brasileiro. O Painel é dividido em quatro seções: (1) Operadoras, planos ativos e notas técnicas; (2) Valor Comercial da Mensalidade; (3) Variação por faixa etária; e (4) Composição do Valor Comercial da Mensalidade. Nessa edição, a seção (4) Composição do Valor Comercial da Mensalidade passa a incluir tanto despesas assistenciais quanto as despesas não assistenciais que compõem a precificação do plano de saúde.

As informações são disponibilizadas por área geográfica de comercialização, por tipo de contratação do plano (individual ou coletivo), por tipo de segmentação da cobertura assistencial (ambulatorial, hospitalar ou ambos) e segundo a presença ou não de fatores moderadores no plano como coparticipação. A edição de junho de 2021 passa a oferecer também a possibilidade de fazer consultas pelo código de registro do plano de saúde junto à ANS e por operadora.

“O Painel de Precificação é mais uma ferramenta importante para o consumidor e para todos os interessados no setor de planos de saúde, pois dá visibilidade a dados que colaboram para a tomada de decisão por parte de quem quer contratar ou trocar de plano, bem como para o aumento da concorrência no setor”, destaca o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos, Rogério Scarabel.

As bases de dados utilizadas na elaboração do Painel de Precificação também estão disponíveis no Portal de Dados Abertos da ANS.

N.F.

Revista Apólice