Embora os riscos operacionais existam e façam parte da rotina de qualquer companhia, com ações corretas e efetivas é possível prevenir e minimizá-los. Para auxiliá-las na prevenção, a Zurich oferece um plano integrado de comunicação para conscientizar médias e pequenas empresas sobre a importância de compreender e gerenciar melhor os riscos.

Esse trabalho de conscientização envolve uma série de plataformas de comunicação junto aos corretores para entregar às empresas destes segmentos coberturas e serviços adequados após uma avaliação criteriosa dos riscos. A seguradora remodelou, por exemplo, o seu portal institucional, o portal do corretor e do cliente, para ter uma comunicação mais fluida e informativa sobre os seguros e as suas respectivas coberturas para todos os segmentos econômicos, seja comércio, indústria ou serviço.

De acordo com Andressa Meireles, superintendente de Engenharia de Riscos da companhia, a seguradora também tem implementado novos modelos operacionais baseados na centralização, especialização e otimização dos processos, visando a aumentar a excelência técnica de atendimento a clientes. “Temos uma equipe multidisciplinar altamente qualificada e treinada, capaz de oferecer soluções específicas, de acordo com as necessidades dos negócios. Nossos engenheiros especializados na avaliação de riscos atuam proativamente com recomendações de soluções para a reduzir perdas”, afirma.

A executiva explica que os especialistas da Zurich também têm um importante trabalho de informar e conscientizar os seus clientes. “Para isso, estamos junto ao cliente no seu dia a dia com a realização de visitas para compreender a sua exposição a riscos. Também analisamos informações relacionadas às experiências de sinistros ocorridos para sugerir medidas de prevenção de perdas”, diz Andressa.

Para ela, há um cenário de perspectiva econômica positiva no Brasil e a seguradora apoiará as empresas neste processo de retomada de crescimento. Os seguros são instrumentos importantes para sustentar a expansão dos negócios, principalmente nos segmentos de médias e pequenas empresas, que hoje respondem por 50% da carteira de riscos corporativos da empresa no Brasil.

Serviços e informações disponíveis gratuitamente

A área de Engenharia de Riscos da Zurich se destaca por contar com profissionais altamente especializados, que prestam um serviço que diferencia a companhia no mercado. Eles ainda geram conteúdo útil e de qualidade, disponibilizados pela empresa em seu site, para que organizações de todos os portes e áreas de atuação tenham acesso.

Além de documentos técnicos e artigos, há diversos materiais com dicas sobre gestão e mitigação de riscos, que as auxiliam a entender questões relacionadas à segurança patrimonial, riscos cibernéticos, ameaças globais, como as relacionadas à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, e até apresentações de workshops promovidos sobre esses temas.

Tudo isso está disponível para download, sem qualquer custo. Basta clicar neste link para acessar, ou baixe o aplicativo Zurich Risk Advisor para auxiliá-lo na autogestão de riscos corporativos.

N.F.

Revista Apólice