A Wiz Soluções agora oferta financiamento imobiliário do Itaú Unibanco. O acordo de 20 anos prevê uma rede com milhares de agentes treinados e dedicados à comercialização do produto, além de uma área de suporte aos clientes em todo o Brasil. A parceria da companhia com o Banco já existia no segmento de consórcios desde o início do ano.

“Ao longo dos últimos anos, a gestora vem ampliando o seu portfólio de produtos e serviços mediante modelo de negócio, gestão e cultura bem-sucedidos, soluções inovadoras e tecnológicas, bem como ampla capilaridade, desenvolvimento e capacidade dos parceiros comerciais credenciados. Isso tem gerado resultados rentáveis sólidos e laços de confiança e credibilidade estabelecidos com grandes instituições bancárias. Vamos contribuir para o Itaú ser ainda maior”, diz Rodrigo Salim, diretor-executivo da Wiz Parceiros, unidade de negócio responsável por selar o contrato e colocar a operação via canais indiretos para funcionar.

Segundo o Banco Central, o mercado de crédito imobiliário nacional deve crescer cerca de 10% em 2021, apoiado por taxas de juros mais baixas do que as de costume no Brasil. A criação de produtos e campanhas destacando as condições mais atrativas, bem como a implementação de melhores jornadas digitais para financiamentos também estão entre os fatores benéficos.

“Estamos atentos à dinâmica de mercado. Temos uma rede de parceiros habituada com o produto e estamos credenciando outros agentes com mais fit com o mercado imobiliário em todas as praças do País. A parceria com o Itaú visa ampliar e qualificar o market share. A estratégia de atuação da Wiz vai muito além de seguros e consórcios. Somos também um hub cada vez mais completo de soluções para a oferta de crédito”, afirma Salim.

“O Itaú, com foco total em atender cada vez melhor seus clientes, digitalizar a jornada e expandir sua atuação, acredita que a parceria comercial com a Wiz é mais uma ação estratégica para a agenda de protagonismo e liderança que o Banco procura exercer. Soluções financeiras mais digitais e competitivas para o mercado imobiliário são muito importantes para a realização de sonhos de nossos clientes”, reforça Fabrizio Ianelli, superintendente do Itaú Unibanco.

Durante o ano de 2021, entre os bancos privados, o Itaú lidera a concessão de crédito imobiliário com recursos do SBPE.

N.F.

