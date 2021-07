Em mais uma parceria, o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste) e o Sindseg BA/SE/TO (Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins) promovem no dia 14 de julho, às 11h, o webinar “Flexibilização dos Normativos de Seguro: Desafios e Oportunidades para o setor”. O evento contará com a presença do presidente e do diretor executivo da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Antônio Trindade e Danilo Silveira, respectivamente.

Com mediação de Ronaldo Dalcin, presidente do Sindseg N/NE, e Alexandro Barbosa, presidente do Sindseg BA/SE/TO, o webinar irá debater as recentes mudanças e seus impactos para o mercado segurador, como a ampliação do potencial de coberturas das apólices. Novos normativos permitem a criação de produtos mais simplificados, o que, na prática, pode significar muitos benefícios quanto ao custo final do seguro para o consumidor.

Precursora dessas mudanças, a Circular 621, que estrutura o marco regulatório para seguros de Danos e Massificados e sancionada recentemente pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), assim como a Resolução CNSP 407, voltada para Grandes Riscos e em processo de tramitação, são objetos de atenção das seguradoras e corretores de seguros.

“A intenção principal deste evento é fazer jus às funções de ambos os sindicatos, que incluem ajudar na disseminação e fortalecimento da cultura de seguros no país, e manter informados os agentes do nosso ecossistema, assim como os consumidores, sobre as mudanças que impactam o segmento segurador”, afirma Dalcin.

Barbosa complementa falando sobre a importância de reunir, no webinar, expoentes do mercado para enriquecer o debate. “Estaremos muito bem amparados pela avaliação técnica do presidente e diretor executivo da FenSeg para esclarecer essas novas dinâmicas do nosso segmento. A ideia é que todos os participantes possam esclarecer duas dúvidas, dar opiniões e debater junto conosco”, explica.

O webinar “Flexibilização dos Normativos de Seguro: Desafios e Oportunidades para o Setor” será transmitido via Zoom. Os interessados em participar devem realizar a inscrição previamente pelo link, preenchendo os dados solicitados para receber as instruções de acesso à sala no dia do evento.

N.F.

