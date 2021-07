A Unimed Odonto, operadora odontológica do Sistema Unimed, acabou de atingir a marca de 600 mil clientes. A companhia registrou crescimento de 21% ao ano, entre janeiro de 2018 e o mesmo período de 2021, acima da média de mercado. Hoje, a operadora está entre as dez maiores no ranking do setor, quando considerado o faturamento líquido.

Para garantir um crescimento sustentável, a empresa tem investido em inovação digital. No último ano, lançou o APP Unimed Odonto, com todos os seus serviços disponíveis na palma da mão. Implementou, desde o início da pandemia de Covid-19, a teleorientação odontológica com profissionais qualificados para orientações confiáveis sobre saúde bucal. Para qualificar o seu processo de vendas nos contratos coletivos, passou a utilizar a plataforma Salesforce e, para aumentar a comercialização dos planos para pessoa física, investiu em uma corretora digital.

A operadora também tem ampliado as parcerias com o Sistema Unimed. Somente em 2020, a empresa fechou contrato com 110 cooperativas e, em parte delas, viabilizou uma estrutura de consultórios in company.

“Mesmo com em um cenário adverso, demos continuidade aos projetos estruturantes e aos investimentos em tecnologia digital, garantindo eficiência à operação e excelência no atendimento ao cliente”, reforça o superintendente Comercial e de Produtos da Unimed Odonto, Rodrigo Aguiar.

A Unimed Odonto está na melhor faixa de avaliação (0,8551) no IDSS 2020 (Índice de Desempenho em Saúde Suplementar), da Agência Nacional da Saúde Suplementar, obtendo nota máxima na dimensão de ‘Atenção em Saúde’. A companhia mantém, ainda, a ISO 9001, que atesta boas práticas na gestão por processos.

