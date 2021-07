O seguro saúde, que sempre foi aspiracional, ganhou ainda mais evidência perante a sociedade durante a pandemia. Para aproveitar ainda mais este momento de oportunidades de negócios, a Porto Seguro Saúde está desenvolvendo novidades, que serão apresentadas em primeira mão ao público da UCS (União dos Corretores de Seguros) durante o 6º Trocando Ideias Online de 2021, que acontece no dia 20 de julho, terça-feira, a partir das 19h.

Segundo Marcelo Zorzo, diretor-executivo de Saúde, Odontológico e Ocupacional da Porto Seguro, que irá participar como o palestrante do evento, está nascendo um novo saúde da companhia. “Vamos falar sobre a vertical Saúde da seguradora e todas as transformações que estamos fazendo e ainda vamos fazer”, adianta.

O presidente da UCS, Arno Buchli Junior, reforça que este é o momento do saúde. “O cliente está demandando este produto, que é um grande negócio e porta de entrada para levarmos muitos outros seguros às pessoas e empresas. A pandemia evidenciou a importância do cuidado com a saúde e proteção das pessoas, e temos uma companhia trazendo grandes diferenciais para nos ajudar na venda para os clientes”.

Os interessados em participar do webinar devem acessar este link no dia do evento.

N.F.

Revista Apólice