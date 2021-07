Em busca constante pelo atendimento às necessidades de diversos perfis de segurados, a Tokio Marine passou a aceitar a modalidade de veículos blindados nas apólices de seguro automóvel. A novidade atende um público de alta renda e vai ao encontro da queda do custo de blindagem, que atualmente chega a 40% do valor total do veículo.

A aceitação de veículos blindados também possibilita maior autonomia aos corretores de seguros, que podem fazer todo o processo de cotação, envio de documentos e contratação online. “Isso traz mais agilidade ao dia a dia dos nossos parceiros de negócios, colaborando para que possam focar na ampliação de suas carteiras e em um atendimento consultivo aos segurados”, afirma Luiz Padial, diretor de Automóvel da seguradora.

Além disso, a novidade torna ainda mais completo o amplo portfólio de produtos da carteira de Automóvel da Tokio Marine. A empresa atende todos os veículos e consumidores de automóveis de passeio, assim como pick-ups, motos e caminhões, com soluções para todos os bolsos.

Com ampla aceitação e presença principalmente nos grandes centros, um diferencial do seguro para essa modalidade de veículos é a flexibilidade da contratação de cobertura de blindagem, além da cobertura exclusiva para vidros blindados. “Estamos fincando a bandeira de aceitação de blindados e já notamos uma boa receptividade do produto pelos segurados e pelos corretores de seguros”, finaliza Padial.

Revista Apólice