A THB Brasil, corretora com atuação global especializada em Seguros, Gerenciamento de Riscos, Resseguros, Consultoria de Benefícios e Affinity, identificou entre seus clientes de seguro transporte um novo comportamento em relação à prevenção de sinistros. Os clientes têm demonstrado maior preocupação em entender as apólices e gerenciar os riscos, evitando possíveis imprevistos que antes eram mais comuns de ocorrer. Por conta dessa atenção dada ao seguro transporte e às empresas que oferecem gerenciamento de riscos, a corretora acredita que terá uma demanda 30% maior deste produto em 2021 comparada com o ano anterior.

O mercado para o seguro de transportes vem aquecendo nos últimos meses e as companhias seguradoras estão mais motivadas para realizar cotações e captar clientes, porém, há uma grande rejeição de empresas que possuem um grande histórico de sinistros e não investem em soluções para mitigá-los. Após recusas e aumentos de preço nas cotações, houve a percepção por parte das empresas da importância de investir em ações preventivas e buscar corretoras e empresas capazes de auxiliar no gerenciamento de riscos.

De acordo com Régis Oliveira, gerente de transporte da THB Brasil, a corretora se reestruturou no último ano, de forma a acompanhar essa tendência, apoiando os clientes e ofertando consultoria em gerenciamento de riscos. “Estamos notando os clientes mais preocupados com prevenção e gerenciamento de riscos, eles estão mais abertos a investimentos nesse sentido para não terem eventuais sinistros e assim podemos atendê-los de forma mais estratégica e rentável”, afirma o executivo.

N.F.

