Atenta as novidades e tendências do mercado, a Seguros Sura vem desenvolvimento diversas iniciativas com foco em incentivar, capacitar e facilitar os processos juntos aos seus corretores, parceiros de negócios responsáveis pela venda dos seguros. Uma das iniciativas foi a reformulação da sua campanha de incentivo denominada Sura + Vantagens, criada especialmente para brindar a parceria e premiar as corretoras com melhores desempenho de vendas.

“Queremos reconhecer todo o esforço de venda dos nossos parceiros, que vêm sendo incansáveis principalmente nesse período de pandemia”, comenta Ricardo Vaz, diretor comercial da companhia.

A campanha conta com uma série de benefícios voltados para todos os corretores ativos na seguradora com produção mínima de R$ 10.000,00 por mês. Todas as vendas serão convertidas em pontos que serão acumulados em uma carteira virtual de cada corretora e poderão ser trocados por produtos e serviços disponíveis no catálogo de prêmios. Para participar, basta a corretora se cadastrar através do Portal da Campanha. Para as corretoras gerenciadas pelas assessorias, a pontuação e prêmios serão individuais.

Os pontos acumulados poderão ser trocados posteriormente por produtos e serviços disponíveis no catálogo de prêmios da Campanha, que conta ainda com três categorias: Vantajosos Master, Super Vantajosos, Vantajosos e Beneficiários . “Com a campanha, as corretoras são reconhecidas pelo seu esforço de venda, e ainda escolhem qual prêmio querem receber por isso. A escolha é totalmente dos nossos parceiros”, completa Vaz.

A Campanha Sura + Vantagens estará ativa por tempo indeterminado e todas as informações como inscrição, categorias, prêmios, desempenho e regulamento estão integrados na plataforma do Portal do Corretor.

