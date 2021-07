Os animais de estimação já fazem parte da família. As expressões “mãe de pet” e “pai de pet” são muito comuns. Segundo dados divulgados pelo Instituto Pet Brasil o número de pets no Brasil chega a mais de 142 milhões, entre cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos. De acordo com a consultoria Euromonitor, a expectativa é que, até 2025, o mercado brasileiro de produtos pet tenha um crescimento de 42,7%. Os números apontam que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o bem-estar dos animais de estimação.

Uma forma de garantir segurança e tranquilidade para a família e para o bichinho de estimação é com a contratação de seguro para pets. O serviço oferece coberturas que cobrem aplicação de vacinas em domicílio, exames laboratoriais, consultas gerais, internação, cirurgias e castração. “O produto oferece para os donos dos pets tranquilidade e auxílio caso ocorra algum imprevisto”, afirma Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da Corretora de Seguros Bancorbrás.

O diretor conta que, além das coberturas gerais, os clientes também podem aproveitar diversas vantagens como atendimento domiciliar, assistência 24 horas com veterinários de plantão e descontos em banho, tosa, hotel, daycare, alimentação, acessórios, brinquedos e outros.

