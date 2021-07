1.061.131. Este é o total de solicitações de restituição do Seguro DPVAT processadas até o momento. Quem pagou o Seguro em 2020 com o valor de 2019 tem direito e os valores a serem restituídos variam de R$ 10,98 a R$ 72,28, de acordo com a categoria do veículo.

Proprietários de veículos que ainda não fizeram a solicitação devem fazê-lo diretamente no site. Se os dados preenchidos estiverem todos corretos, o valor será depositado diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo, em até dois dias úteis.

Para realizar a solicitação do DPVAT é necessário informar:

– CPF ou CNPJ do proprietário do veículo;

– Renavam do veículo;

– E-mail e telefone de contato;

– Data em que foi realizado o pagamento;

– Valor pago;

– Banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.

Valores a serem restituídos por categoria de veículos

Conheça abaixo os valores que podem ser restituídos para cada uma das categorias de veículos.

TIPO DE VEÍCULO CATEGORIA VALOR PAGO VALOR 2020 VALOR A RESTITUIR Automóveis e camionetas particulares / oficial, missão diplomática, corpo consular e orgão internacional 1 R$16,21 R$5,23 R$10,98 Taxis, carros de alguel e aprendizagem 2 R$16,21 R$5,23 R$10,98 Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais) 3 R$37,90 R$10,57 R$27,33 Micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação não superior a 10 passageiros e ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais) 4 R$25,08 R$8,11 R$16,97 Ciclomotores 8 R$19,65 R$5,67 R$13,98 Motocicletas, motonetas e similares 9 R$84,58 R$12,30 R$72,28 Caminhões, caminhonetas tipo “pick-up” de até 1.500Kg de carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos móveis em geral (quando licenciados) e outros veículos. 4 R$25,08 R$8,11 R$16,97 Reboque e semirreboque Isento (seguro deve ser pago pelo veículo tracionador

Essa tabela é válida somente para carros não oficiais em virtude do IOF não cobrado

É importante lembrar que, em 2021, não há cobrança do valor do Seguro DPVAT, conforme a Resolução CNSP Nº 399, de 29 de dezembro de 2020.

N.F.

Revista Apólice