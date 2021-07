EXCLUSIVO – Visando apresentar um conceito comum no mercado financeiro, e agora no setor de seguros, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) realizou na tarde de ontem, 01 de julho, o webinar “Sandbox Regulatório”. Os convidados pela instituição foram Carlos Eduardo de Almeida, assessor da Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central do Brasil (BCB); e Solange Paiva Vieira, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A mediação do evento ficou por conta de Armando Castelar, coordenador de Economia Aplicada do FGV IBRE.

A transmissão ao vivo marcou o fim do programa “II FinTech & Law Program”, oferecido pela universidade com o objetivo de examinar os novos modelos de negócios criados pela inovação e sua mudança regulatória no sistema financeiro e no mercado de seguros. O Sandbox permite a criação de um ambiente mais flexível, no qual são testadas novidades dentro de um conjunto de regras que não atinge o sistema regulatório já existente. Com isso, novos players podem testar seus produtos, serviços e modelos de negócios inovadores.

No mercado financeiro, o crescimento acelerado das FinTechs nos últimos 10 anos criou desafios e oportunidades que levam os participantes do setor a se adaptarem às complexidades da nova estrutura regulatória. Segundo Almeida, em um ambiente mais controlado os riscos são menores, havendo mais espaço para a inovação ser explorada. “Nesse mundo mais tecnológico, começamos a perceber que há mudanças nas características dos modelos de negócios dos agentes do setor. Uma das missões do Banco Central é incentivar um ambiente financeiro sólido e competitivo, oferecendo um serviço mais simples para a população e com menor custo regulatório. Com isso, o Sandbox diminui as entraves do mercado e controla qualquer tipo de risco reputacional ou sistêmico”.

De acordo Almeida, o BC criou um comitê estratégico dentro próprio do Banco para avaliar estratégias, nível de maturidade da inovação do projeto, natureza e magnitude dos riscos, capacidade operacional e técnica e estrutura da governança de cada empresa inscrita. “Gostaríamos que o Sandbox Regulatório trouxesse para o setor uma vantagem competitiva não somente através de escala ou aumento de capital, mas entendendo e antecipando as demandas do consumidor. Essa é uma grande oportunidade de atender a segmentos do mercado que antes eram esquecidos pelas empresas mais tradicionais”.

Solange afirmou que o Sandbox no mercado de seguros vem com característica de inovação, mas com um foco maior em gerar uma estabilidade do setor, segurança pro consumidor e preocupação com o risco. “Esperamos que com a desregulamentação do mercado, mais pessoas tenham consciência da importância de contratar uma apólice de seguro. O setor de seguros representa apenas 4,03% do PIB brasileiro, enquanto a média mundial é de 7,23%. O Brasil é um mar de oportunidades, há espaço para todos crescerem”.

A superintendente da Susep afirmou que na primeira parte do novo marco regulatório organizado pela entidade já foi possível perceber que as mudanças agregaram diversas coisas para a reguladora, como uma maior agilidade em todos os processos, uso de Inteligência Artificial, contratos mais simplificados para o entendimento do cliente, maior combinação de coberturas na apólice e o registro de produtos mais fácil. “Temos uma preocupação para que não haja uma descontinuidade de serviço para o consumidor. Nosso principal objetivo é promover eficiência de mercado, estabilidade financeira, proteção de dados e inovação. O regulador não está no dia a dia da ponta que pensa o produto ou serviço e a transformação pode assustar às vezes, mas ela é importantíssima para que todos os setores possam evoluir”.

Nicole Fraga

Revista Apólice