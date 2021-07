A Sabemi centralizou todas as solicitações de assistências no canal de atendimento 0800. A partir do início deste ano a prestação de serviços foi centralizada no canal, gerando resultados positivos nas pesquisas de satisfação. As pesquisas respondidas pelos segurados após os atendimentos registravam nota média de satisfação 9,0. Com a centralização, a nota subiu para 9,4 em abril e, no mês de junho, aumentou para 9,5.

Antes, havia diferentes canais para as variadas assistências fornecidas pela seguradora, como Assistência Alimentação, Assistência Residencial, Assistência Help Desc, Orientação Psicológica, Assistência Pessoal e outros tipos de atendimento. A mudança implementada teve como objetivo garantir melhor qualidade e segurança na prestação do serviço, com mais agilidade no fornecimento de informações e no esclarecimento de dúvidas dos segurados.

“Sentimos a necessidade de unir nosso atendimento com o know-how de nossos assistentes. Buscamos promover atendimento de primeiro nível dentro dos procedimentos que a empresa segue, com empatia no encaminhamento das questões de nossos segurados”, explica Aline Severo, gerente de Relacionamento Institucional & Atendimento ao Cliente da seguradora.

Para acionar os serviços, basta ligar para 0800 880 1900. O canal está disponível para todas as regiões do Brasil.

