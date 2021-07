A Regula Sinistros reestruturou seu organograma de diretoria apostando em lideranças por conhecimento para impulsionar o desenvolvimento. A empresa acaba de anunciar a contratação de Jacy Fabbri, como nova diretora de Operações, e Daniel Teixeira, como novo diretor Financeiro Administrativo

“Desde que foi fundada, em 2017, a startup vem se desenvolvendo e hoje conta com dezenas de atendentes, profissionais de suporte e de assistência 24 horas. Esse é um grande diferencial para o corretor que contrata a empresa, pois nenhuma corretora de seguros dispõe de atendimento 24 horas e profissionais tão bem treinados para o encantamento do cliente. Por isso, precisamos de pessoas muito capacitadas para estar na liderança dessas esteiras”, conta Daniel Bortoletto, CEO da insurtech.

Jacy atua há 27 anos no mercado de seguros. Economista, pós-graduada em Administração de Negócios pelo Mackenzie, atuou por 13 anos na Itaú Seguros, um ano na Mitsui Sumitomo Seguros e cinco na Porto Seguro Seguros, tendo nas seguradoras atuado em toda a área operacional e depois comercial. Por cinco anos trabalhou na Minuto Seguros, assumindo posição de corretor, aprendendo sobre atendimento em sinistros. Depois esteve ainda três anos na SegPartners Brasil, atuando na operação de Backoffice, e na GC do Brasil, como parceira de treinamento. “Desenvolvi habilidade no atendimento ao sinistro, que é a parte nervosa do segmento, quando precisamos entregar um produto que é intangível como o seguro, e precisa ser bem feito”, afirma a executiva.

Teixeira atua na área financeira há 19 anos. Formado em Ciências Contábeis, possui MBA em Controladoria e Gestão Financeira pela FGV-SP, e especialização em Fusões e Aquisições pelo Insper. Iniciou sua carreira na consultoria Deloitte, passou por outras empresas de consultoria e atuou como Controller e CFO em multinacionais de outros setores. Atuou na Minuto Seguros em 2011, no início da empresa, ajudando a implantar o departamento de Controladoria, e mantendo contato direto com acionistas. “Minha expertise é fazer toda a parte de implantação de controles contábeis e financeiros e estou vindo para ajudar a estruturar a Regula Sinistros neste Backoffice”, diz.

Somado às contratações, o executivo Donizetti Ferreira, que atuava como diretor de Marketing subiu ao cargo de diretor Geral. Junto a Adriana Campos, diretora Jurídica, e Daniel Bortoletto, CEO, os cinco formam o novo Conselho de Diretores da Regula Sinistros. “Nosso objetivo é nos tornarmos ‘unicórnio’ no mercado, portanto estamos preparando a empresa com este perfil para atrair os investidores”, revela Bortoletto.

N.F.

Revista Apólice