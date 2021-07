No segundo trimestre deste ano a Rede Lojacorr renovou 11 contratos com companhias seguradoras. Os contratos renovados foram com: AIG Seguros, AXA Seguros, ASAS Seguros, Excelsior Seguros, Kovr Capitalização, Junto Seguros, Liberty Seguros, Pottencial Seguradora, Grupo Sancor Seguros, Sompo Seguros e Swiss Re Brasil Resseguros. No total do 1º semestre, as renovações chegam a 25.

O diretor Comercial (CCO) da empresa, Geniomar Pereira, destaca que as 44 companhias parceiras da Rede oferecem mais de 200 produtos disponíveis para o corretor comercializar junto a sua carteira. “São diversas oportunidades devido ao volume de parceiros de negócios, que se solidifica a cada dia. Além disso, são 56 Unidades de Negócios, que buscam proteger os segurados em todos os Estados brasileiros, com atendimento capacitado, especializado e personalizado”, afirma.

O diretor de Mercado e Operações (COO) da companhia, Luiz Longobardi Junior, explica que além da empresa oferecer um ecossistema de soluções cada vez mais completo para atender o corretor e suas carteiras, a Lojacorr solidifica as parcerias com as companhias seguradoras e procura ampliar o portfólio de soluções, criando e oferecendo produtos e serviços em conjunto com suas parceiras para melhor atender as demandas do mercado e do segurado. “A indústria da proteção possui hoje ramos e produtos para todas as necessidades de proteção de pessoas físicas, jurídicas, patrimônio e bens. Nosso propósito é encontrar os mais diversificados, completos e flexíveis caminhos para proteger”.

A diversidade de produtos torna possível a proteção das mais complexas necessidades dos segurados. É o que afirma Bruna Rafaela Schewinski, gerente de Mercado da Rede Lojacorr. “Buscamos ser um facilitador entre o corretor, o mercado e o segurado para que essas demandas sejam atendidas, seja ela mais simples, como um seguro auto, ou mais complexa, como os riscos cibernéticos, que hoje são o tema do momento devido à necessidade de adequação a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, em parceria com a NV Seguros Digitais, criamos o Hub de Riscos Cibernéticos da empresa para atender em todo o território nacional a segurança e mitigação de riscos”, explica a gerente.

