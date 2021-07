A Qualicorp anunciou a chegada de dois novos executivos. Maximiliano Spanholi e Renato Cardoso Aguiar ingressam na companhia para assumir os cargos de superintendente de Integrações Pós Aquisição (PMI) e superintendente de Segurança da Informação e Privacidade, respectivamente. A movimentação faz parte da estratégia de crescimento e fortalecimento da gestão da companhia.

Com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, como Pátria Investimentos (investidas Atrial&Elfa), Grupo Fleury, Yamana Gold, Dasa, Itaú-Unibanco e Ericsson, Spanholi chega à empresa para assumir a função de Superintendente de Integrações Pós Aquisição (PMI – Poster Merger Integration). O executivo terá a responsabilidade de gerir estrategicamente as fusões e aquisições, bem como buscar otimizações, fluidez dos processos de gestão e operacionais, gerando sinergias das empresas de culturas diferentes. O profissional atuará junto à diretoria de M&A and Business Development, área de extrema importância para o crescimento orgânico da carteira de clientes e portfólio da Quali. Spanholi é graduado em Tecnologia de Construção Civil e, MBA em Qualidade e Produtividade Empresarial Logística e Gestão de Processos.

Já Renato Cardoso, que atua há 30 anos nas áreas de Segurança da Informação e Governança Corporativa, ficará à frente da Superintendência de Segurança da Informação e Privacidade. Com o objetivo de auxiliar no avanço da transformação digital da Qualicorp, o executivo passa a integrar a diretoria de Compliance, Auditoria e Riscos. Com experiência em empresas no governo e também no mercado de seguros, saúde e educação, como Rede D’Or São Luiz e Icatu Seguros, Cardoso é formado em Administração, com MBA em Telecomunicação e mestrando em Novas Tecnologias Digitais na Educação.

