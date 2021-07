A Rede Lojacorr fechou o 1º semestre de 2021 com 27,97% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. O montante produzido foi de R$ 427 milhões. Em seguros, a produção do semestre foi de R$ 358 milhões, representando um aumento de 25,75%. Em consórcios, o fechamento ficou em R$ 19,8 milhões, com pequena queda de 2,67%. A produção dos demais segmentos (capitalização, previdência, etc.) foi de R$ 48 milhões, o equivalente a 72,61% de aumento. Foram protocolados 181.348 documentos, 29.763 a mais que os primeiros seis meses de 2020. Também neste primeiro semestre, 127 novas corretoras de seguros entraram para a Rede, refletindo um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para Automóvel, Saúde, Empresarial, Vida, Residencial, RD Equipamentos, Transporte, Responsabilidade Civil, Condomínio e Odontológico. Do total, 51 unidades apresentaram aumento, com destaque para: Curitiba PR, Brasília DF, Florianópolis SC, Maringá PR, Campinas SP, Sudoeste PR, Campos Gerais PR, Londrina PR, Porto Alegre RS e Centro Oeste MG.

Das companhias parceiras, 80% tiveram alta, com destaque para: Bradesco, Tokio Marine, Mapfre, Mitsui, Sompo, Liberty, HDI, Allianz, Alfa e Amil. Das corretoras da rede, 75% cresceram em números absolutos, com destaque para: Cedro (Divinópolis MG), Forte Brasil (Curitiba PR), SACS (Tubarão SC), Ouroseg (Curitiba PR), Afirmativa (Ipatinga MG), M & K (São Luís MA), Rosa Tavares (Itumbiara GO), Opípari (Poços de Caldas MG), A3 MG (Governador Valadares MG) e Dias & Costa (Juiz de Fora MG).

De acordo com o diretor Comercial (CCO) da Rede Lojacorr, Geniomar Pereira, a meta da empresa é alcançar R$ 1 bilhão de produção até o final de 2021 e desta forma continuar ajudando o brasileiro a se proteger cada vez mais e melhor. “Analisando o desempenho do mercado, que foi abaixo de dois dígitos, mais uma vez nossa performance foi brilhante e só comprova a importância de estar em rede, unindo forças e dividindo as melhores práticas e soluções”, explica.

N.F.

Revista Apólice