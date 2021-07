A Porto Seguro publicou o seu relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2020. A ênfase é a atuação socioambiental a partir de iniciativas que viabilizem funcionários e demais públicos a olharem as atividades e o próprio negócio com viés de sustentabilidade. “O relatório de sustentabilidade é uma forma importante de apresentarmos o reflexo de compromissos assumidos em nossa visão estratégica para que também possa ajudar a compreender que buscamos ser cada vez mais um porto seguro para o planeta e a sociedade”, salienta o presidente da companhia, Roberto Santos.

Os destaques foram as ações que fizeram a diferença durante o momento de pandemia no Brasil, como o compromisso com o bem-estar e a segurança dos funcionários e prestadores, o apoio às comunidades do entorno da empresa, a abertura de 10 mil postos temporários de trabalho a partir do programa Meu Porto Seguro, além das frentes em educação socioambiental e a criação de uma comissão de diversidade e inclusão.

Outra importante frente destacada no relatório foram as ações intensificadas do Instituto Porto Seguro. Por meio dele, foram atendidas 176 crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, entre seis e 15 anos de idade, com reforço escolar e ações de cidadania, e distribuição de 413 cestas básicas para 38 famílias. Já a Escola Empreendedora, voltada à capacitação, formou 40 profissionais, que produziram itens como brindes, uniformes corporativos, máscaras, entre outros materiais para a seguradora.

Os cursos também seguiram, mesmo a distância, e capacitaram novos profissionais nas áreas comercial, técnica e empreendedora, além dos mercados de artesanato, beleza e informática. Dos 65 alunos, 53% foram empregados, com uma renda média mensal de R$1.144,92.

Além disso, por meio do apoio à Associação Crescer Sempre que atende a comunidade de Paraisópolis, em 2020 foram beneficiadas 325 crianças na educação infantil, 210 adolescentes no ensino médio e 172 alunos no projeto Jovem Crescer.

Como é da natureza da companhia, as ações de educação socioambiental também estiveram no radar em 2020. No ano, foram realizadas 44 ações para o público interno, totalizando 1.721 participações. O Porto Voluntário, projeto que busca promover e fortalecer a cultura do voluntariado entre os colaboradores da empresa, contou com 57 ações, que envolveram 728 voluntários.

E os prestadores de serviço não ficaram de fora. Para eles, foi realizado o fornecimento de álcool em gel, distribuição de máscaras e criação de uma linha de crédito da Portoseg, também destinada aos corretores. Além disso, houve a adaptação dos cursos da Escola de Prestadores para plataforma online e a liberação do teleatendimento gratuito do Fleury/Santecorp para dúvidas e orientações.

Pioneira no mercado de reciclagem no Brasil, em 2020 a Porto Seguro e o Renova Ecopeças tiveram como parceiro o Instituto Gerando Falcões. Esses passaram a receber peças com maior possibilidade de recuperação. Uma vez identificada, ela é enviada para o instituto, onde é reformada e devolvida à Renova, que então pode comercializá-la.

Diversidade

No ano de 2020, a seguradora instalou uma Comissão de Diversidade e Inclusão, formada por um grupo multidisciplinar e representativo, com o objetivo de proporcionar um ambiente inclusivo e de valorização da diversidade, orientando a empresa para uma transformação cultural. Foram definidos grupos prioritários de gênero, raça e etnia, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e das mais variadas faixas etárias. A comissão busca garantir acesso aos profissionais que fortaleçam essa identidade da companhia, tornando o ambiente mais inclusivo, representativo e de equidade de oportunidades, superando preconceitos. Em 2021, houve o lançamento do Programa de Diversidade e Inclusão, chamado Juntos.

Reduções e Guinchos Elétricos

Em 2020, a Porto Seguro colocou em funcionamento, em São Paulo, o primeiro guincho elétrico do Brasil (que, em 2021, já teve a frota expandida para cinco veículos), fabricados pela JAC Motors. “Essa ação reforça o compromisso da empresa em aprofundar seu comprometimento com a gestão ambiental, controlando suas emissões de CO2”, acrescenta Roberto Santos.

Um dos benefícios do automóvel totalmente movido a energia elétrica é a redução das emissões de CO2, que são 96% menores, quando comparado ao guincho movido à óleo diesel. São 1,8 toneladas de CO2 contra 41,9, registrados nos guinchos convencionais. São necessárias 12 árvores para neutralizar as emissões do novo veículo ,enquanto o guincho tradicional necessita de 245.

Outra iniciativa da empresa foi a instalação de 30 pontos de recarga para veículos elétricos em lojas pelo Estado de São Paulo. O serviço é gratuito para clientes e não-clientes da Porto Seguro, compatíveis com tomada tipo T2, presente em 90% da frota nacional de veículos elétricos.

Porém, muito mais foi feito pela Porto Seguro para reduzir ainda mais o impacto ambiental da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) associadas aos veículos que prestam atendimento aos segurados. A empresa possui iniciativas como o Programa Hora da Terra e a utilização de placas solares, responsáveis pela redução de 101t CO2 e (toneladas de gás carbônico equivalente) de emissões nos escopos 1 e 2 (que tratam de emissões diretas de geradores, veículos e ar condicionado; e indiretas, causadas pelo consumo de energia elétrica) e outras 18.041t CO2 no escopo 3 (emissões decorrentes das atividades da empresa, mas de fontes que não são controladas ou não pertencem a ela).

Também foram adotadas medidas de ecoeficiência e gestão ambiental, como economia de energia de 12.119.899 kwh, equivalente a R$7.399 milhões, através de medidas como utilização de lâmpadas LED, sensores de presença nos espaços e instalação de placas solares. O consumo de água também registrou uma economia de cerca de 56 mil litros, o equivalente a mais de R$1 milhão. Vale ressaltar que o fato de mais de 90% dos colaboradores estar em home office, por conta da pandemia, contribuiu para que o consumo de recursos nos prédios da Porto Seguro reduzisse ainda mais. Dos resíduos descartados na matriz da Porto Seguro, 31% foram direcionados à reciclagem, alcançando uma eficiência de descarte de 69% no final do ano.

O projeto de Logística Reversa destinou 10.279 itens à venda através do Porto Arremate e 2.086 itens em bom estado foram doados para as instituições cadastradas. Foi registrada, ainda, uma adesão de 98% dos Centros Automotivos Porto Seguro (CAPS) em um projeto de diagnóstico ambiental, como destinação dos resíduos de suas operações, dos quais 75% das unidades avaliadas apresentaram melhoria.

Novidades: Podcast e versão reduzida interativa do Relatório de Sustentabilidade

Além dos resultados conquistados em 2020, a grande novidade este ano é a versão reduzida e interativa do relatório que pode ser acessada no site, por qualquer pessoa que queira saber mais sobre as iniciativas da Porto Seguro. O site conta também com a versão na íntegra para os que quiserem se aprofundar ainda mais.

No mês de junho, a Porto Seguro lançou ainda a primeiro episódio do podcast Porto de Partida, que contará com quatro episódios no total, e tem como objetivo estimular o debate em torno de assuntos importantes para o futuro. No primeiro episódio “ASG: você sabe o que representam essas três letras?” é introduzido o conceito de sustentabilidade e trata o tema ESG ou ASG (A de Ambiental, S de Social e G de Governança corporativa).

