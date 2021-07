O interesse crescente pelo seguro de vida mostra que a percepção das pessoas sobre proteção está mudando. De acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados), a busca pelo produto aumentou 14,6% entre janeiro e março deste ano em relação aos mesmos meses de 2020. Neste mesmo período, a Porto Seguro teve um resultado mais expressivo na contratação do seguro de vida individual, que alavancou 22% em comparação com o 1º trimestre de 2020.

Atenta ao desejo das pessoas de protegerem a si e a sua família e, principalmente, de contar com um seguro que atenda às necessidades específicas de cada fase da vida, a seguradora lança o Vida do Seu Jeito, um seguro de vida personalizável que permite a contratação de coberturas variadas de maneira independente. Com isso, além de ofertar um seguro adequado para o perfil e o momento de seus clientes, os corretores ganham mais liberdade e flexibilidade para escolher, junto com o segurado, o valor das coberturas de cada uma das proteções selecionadas.

“Todos nós temos um jeito único de viver e trouxemos essa realidade para o seguro de vida. Com isso, o corretor consegue escolher as coberturas mais adequadas para o momento de vida do seu cliente. Afinal, não são as pessoas que precisam se adaptar às condições do seguro, é o seguro que precisa se adequar as necessidades das pessoas”, resume Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da companhia. “Esta é mais uma maneira de sermos cada vez mais um porto seguro para todos”, completa.

O novo produto conta com um leque mais amplo de oportunidades na oferta, com novas coberturas independentes para uma venda mais consultiva. Entretanto, para facilitar o trabalho do corretor, a ferramenta já apresenta três opções iniciais de ofertas, mas que podem ser amplamente personalizadas.

Além disso, os profissionais têm acesso a um novo sistema de contratação, mais fácil, rápido e intuitivo para preenchimento das propostas. O processo de orçamento, transmissão e aceitação do seguro é realizado de forma 100% digital no Corretor Online, com capitais de até R$ 10 milhões. O preenchimento da Declaração de Saúde também passa a ser oferecido através de um formulário inteligente totalmente online enviado para o cliente, ou através de uma entrevista virtual com um profissional de saúde, dependendo do capital segurado, o que gera maior agilidade no processo de emissão da apólice e deixa o Corretor livre para as vendas.

Para os clientes

No Vida do Seu Jeito, as coberturas de IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente) e IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença) podem ser contratadas de forma independente, sem a necessidade de inclusão da cobertura de morte. Da mesma forma, as coberturas de Diária Por Incapacidade Temporária e de Doenças Graves agora podem ser adquiridas com a contratação de qualquer tipo de cobertura de morte, ou apenas com a adesão da IPA e da IFPD, conforme o interesse do cliente frente às suas necessidades. Uma nova cobertura de diagnóstico de câncer (incluindo câncer de mama e de colo do útero) também foi inserida e pode ser contratada tanto pelas mulheres quanto pelos homens.

Os clientes ainda contam com serviço de telemedicina ilimitado e gratuito, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que disponibiliza orientação médica à distância.

N.F.

Revista Apólice