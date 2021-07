A Plamev Pet, plataforma de soluções e serviços em saúde para pets e especialista em planos de saúde para animais, anunciou uma nova captação de investimento da FIR Capital, Health Invest e Duxx. O aporte será usado para investimentos em inovação, lançamento de novos serviços e expansão comercial e territorial por meio de clínicas conveniadas, redes de parceiros e, seletivamente, opções de crescimento inorgânico via aquisição de planos de saúde pet regionais.

A empresa é liderada por Pedro Svacina, que possui mais de 20 anos de carreira executiva em marketing e vendas, e por Raphael Clímaco, sócio-fundador e diretor Médico Veterinário, que tem mais de 10 anos de experiência em saúde animal e é sócio também do principal hospital veterinário 24h de Aracaju.

A companhia pretende chegar ao fim deste ano com mais de mil clínicas conveniadas e cerca de três mil veterinários na plataforma: um dos seus pilares é a disponibilidade da oferta e qualidade da assistência médica, fortalecida pela relação de parceria com os médicos-veterinários. O aporte permite que a organização multiplique a base de clientes em até quatro vezes até dezembro e abre caminho para uma meta ambiciosa em 2022.

“Hoje já somos uma das principais empresas de planos pet no país, líderes nas localidades em que operamos, e a maior em rede credenciada no Nordeste e em Minas Gerais e estamos credenciando mais de 80 clínicas por mês. O aporte nos coloca em condições de chegar ao fim do próximo ano como a maior empresa de planos de saúde pet do Brasil”, diz Svacina.

O diferencial da companhia é sua aposta em digitalização dos planos para entrega da melhor experiência, com eficiência e alavancando inteligência de dados. A jornada do cliente na PlamevPet já é totalmente digital e sua estratégia de crescimento favorece toda a cadeia de saúde pet, principalmente os pequenos e médios empresários de clínicas veterinárias e pet shops.

“Unindo a nossa experiência em saúde e digitalização de negócios à capacidade executora do time da Plamev Pet, mais o coinvestidor que trouxemos, a Duxx, que tem grande expertise em seguros, temos as ferramentas para construir um dos maiores players do mercado”, afirma André Emrich, sócio da FIR Capital.

Fundada no Estado de Sergipe pelo veterinário Raphael Clímaco, a empresa ganhou escala durante a pandemia, com crescimento superior a 250%. A marca, antes restrita a poucas cidades, passou a ter atuação nacional e criou linhas de coberturas internacionais para quem viaja com o pet.

“O nosso fundo é especializado em saúde, mas a Plamev Pet é a primeira empresa ligada à saúde animal, o que nos permite diversificar o portfólio para os nossos investidores e criar exposição em um segmento cada vez mais importante em um mercado que está crescendo aceleradamente”, diz Ernane Bronzatti, sócio da Health Invest.

Com o investimento, FIR Capital, Health Invest e Duxx adquirem participação societária minoritária na empresa, com percentual não revelado pelas companhias envolvidas na transação. A Plamev Pet já contava com um time de investidores mineiros: Henrique Tinti, atual diretor financeiro; e Getúlio Cavalcante e Samuel Ferreira, conselheiros da organização.

A companhia foi assessorada pela VS1 Capital. “Conseguimos unir nesta transação duas empresas especializadas em saúde, mas em áreas de atuação diferentes, o que vai permitir um salto em conhecimento convertido em resultado”, destaca Vinícius Senna, sócio fundador da VS1, que também passou a ter participação minoritária.

N.F.

Revista Apólice