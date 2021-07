O número de automóveis produzidos e distribuídos no país é cada vez maior, atingindo hoje, uma frota de cerca de 48 milhões de veículos. A expectativa é de que junto a esse crescimento, a quantidade de carros conectados aumente. Como forma de trazer soluções e inovações aliadas à tecnologia, a Jeep apresentou recentemente ao mercado uma nova plataforma de serviços conectados, atrelada à central multimídia, a Adventure Intelligence by Jeep Connect. Essa nova ferramenta contará com internet 4G nativa, sistema Wi-Fi para conectar até 8 dispositivos simultaneamente, e outras importantes funcionalidades de segurança, emergência, conectividade e entretenimento, sendo a plataforma de conectividade mais completa do mercado brasileiro.

Pensando em uma maneira assertiva de trazer a segurança necessária ao seu carro e uma experiência única desde a primeira viagem, a Jeep e a Pier firmaram uma parceria e disponibilizarão um seguro diferenciado a quem aderir a plataforma, junto a compra do veículo na concessionária.

“Conseguiremos entregar um serviço totalmente customizado ao consumidor que contratar o seguro auto da insurtech. Inicialmente partimos da utilização de nossa atual solução mobile (App Pier), já oferecendo um benefício aos clientes Pier e Jeep, e estamos trabalhando para o quanto antes utilizarmos os próprios dados do veículo conectado, com base no recebimento de informações que a tecnologia embarcada possibilitará, por estar integrada ao próprio veículo, trazendo ainda mais precisão e qualidade nas informações. Dados como latitude e longitude (GPS), velocidade, aceleração do veículo e integridade do carro, dentre outros, serão analisados para que possamos mapear onde e como o motorista deste veículo dirige, para personalizar o valor do seguro, de acordo com as necessidades pessoais dele”, complementa Lucas Prado, Co-Founder da seguradora.

A Pier oferecerá o primeiro mês gratuito e, para os meses seguintes, será dado um desconto, de acordo com a quantidade de quilômetros rodados dentro dos respectivos meses. Esse benefício só é possível pela facilidade que a startup carrega em sua bagagem com o domínio da utilização de dados e transformação em Inteligência Artificial, para coletar as informações integradas ao carro e permitir a personalização e precificação do seguro, oferecendo a melhor experiência ao segurado. “O foco do nosso trabalho é sempre buscar o melhor para quem tem um Jeep (nesse caso, um Renegade). Nesse sentido, a parceria com a Pier traz benefícios significativos para os clientes que desejarem um seguro moderno e inteligente, além de estar completamente integrado com os serviços da plataforma Adventure Intelligence”, afirma Sérgio Davico, head de Serviços Conectados da Stellantis.

“Já temos em nosso DNA um forte uso de Inteligência Artificial para beneficiar a experiência do cliente. Sermos a única seguradora a coletar dados, com aprovação prévia do usuário, de dentro do veículo, para trazer uma precificação individualizada é, sem dúvidas, um grande privilégio”, finaliza Prado.

