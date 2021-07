O Banco Central, que é o órgão regulador do Mercado Financeiro e grande promotor do Open Banking Brasil, e a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) estão atuando em sinergia para estipular as regras de segurança e operação dessas APIs. Isso porque, é necessário garantir que os desenvolvedores tenham acesso às regras de desenvolvimento, assim como aos padrões da gestão de consentimento, como está sendo realizado no open banking.

Atualmente, é obrigatória a participação das seguradoras, EAPC (Entidade Aberta de Previdência Complementar) e as sociedades de capitalização das categorias S1 e S2. As Sociedades Iniciadoras de Serviços e Seguros (SISS), apenas mediante credenciamento, de acordo com o normativo específico.