Cada vez mais a necessidade de planejar o futuro e identificar ferramentas que contribuam para isso passam a integrar a vida financeira dos brasileiros. De acordo com os dados mais recentes da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), os contratos de planos de seguro de pessoas cresceram 24,3% em abril de 2021, chegando a cerca de R$ 4,1 bilhões e superando o alcançado no mesmo mês de 2020. A tendência é puxada pelo seguro de vida, que registrou R$ 1,8 bilhão em negócios nesse período.

Atenta a esse cenário, aos diversos perfis de clientes e à dinâmica de planejamento, a Omint anunciou a chegada de seu novo produto de Vida Individual, o Omint Foco. Ele proporciona cobertura aos períodos produtivos da vida do segurado, independente de seu perfil e projetos de vida.

Entre os destaques do produto, estão a renovação automática da apólice para os prazos de 10 e 15 anos, que não passam por novas aprovações ou análises de risco. Além disso, oferece prêmio nivelado, ou seja, sem reenquadramento etário, e permite o saldamento da cobertura básica de morte. Outro grande diferencial é oferecer a possibilidade de mudança da cobertura temporária de morte para vitalícia, e mais flexibilidade na contratação de vigências, que podem ser de 10, 15, 20 ou 30 anos.

“O Omint Foco é um seguro de vida que complementa as proteções financeiras de nossos clientes com uma série de coberturas focadas no atual momento da vida do segurado como, por exemplo, a chegada de um filho, a compra de um imóvel, a abertura de um negócio e várias outras situações. Além de contratações de vigências mais flexíveis, com capitais segurados que podem chegar a R$ 10 milhões, o produto também é diferenciado por proporcionar a antecipação parcial do Capital de Morte em caso de doença terminal, o que tangibiliza ainda mais valor agregado ao produto”, destaca Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da companhia.

Outras coberturas oferecidas pelo seguro são: Morte Acidental, Invalidez Permanente Total e Parcial por Acidente, Invalidez Permanente Total e Parcial por Acidente Majorada, Doenças Graves, Doenças Graves Ampliada, Diária de Internação Hospitalar, Funeral Individual, Funeral Familiar e Jazigo.

N.F.

Revista Apólice