EXCLUSIVO – De acordo com informações que circulavam pelo mercado de seguros, a Minuto Seguros foi vendida para a Creditas, um unicórnio brasileiro conhecido pelas soluções de crédito digitais, que inicia agora uma nova vertical de negócios.

Com a transação, a fintech passa a oferecer aos seus clientes uma gama de opções, que reúnem crédito, seguros e soluções de consumo. O fundador da Minuto Seguros, Marcelo Blay, passa a ser sócio da Creditas e o Vice-Presidente da nova unidade de seguros e continuará como CEO da Minuto. Redpoint eVentures, atual acionista tanto da Creditas quanto da Minuto, se mantém como sócia da Creditas.

Com mais de R$250 milhões em prêmios anuais e 160.000 clientes, a Minuto foi a corretora de seguros pioneira na utilização de canais digitais para democratizar o acesso a diferentes tipos de seguros no Brasil. A insurtech conta com uma operação completa que contempla cotação em tempo real com mais de 15 seguradoras parceiras, contratação digital, gestão pós-venda, renovação digital e gestão de sinistros. Conta com um time de 350 colaboradores que vão se integrar à Creditas, que atinge a marca de 2.500 Tripulantes (funcionários).

Com a integração da Minuto Seguros, a Creditas passa a oferecer uma solução completa focada nos ativos das pessoas. A operação tem sinergias com os outros três ecossistemas já oferecidos pela empresa, que contemplam carros, imóveis e salário, possibilitando que o cliente gerencie seus ativos em uma única plataforma. A integração fortalece, principalmente, a vertical de carros e vai permitir a contratação, dentro de um mesmo aplicativo, de um pacote completo de serviços: crédito com garantia do veículo, financiamento, compra, venda e troca e agora, o seguro. Da mesma forma, os atuais clientes da Minuto Seguros passam a ter acesso a um pacote completo de produtos e serviços, o que possibilita a redução do custo de crédito e facilita a troca de veículo de forma ágil, digital e integrada.

“A Minuto Seguros tem um significado muito especial para mim. Foi um sonho que se tornou realidade: o de criar uma empresa genuinamente interessada em pessoas, que são seus clientes, colaboradores, seguradoras, parceiros, acionistas e a sociedade. Uma empresa que foi uma das precursoras na revolução tecnológica pela qual a indústria de seguros está passando, induzindo a digitalização do setor. Foi também capaz de ajudar a inclusão financeira no Brasil, trazendo para o mercado clientes que nunca tinham tido uma apólice de seguros. Iniciamos agora um capítulo extremamente promissor, passando a fazer parte da Creditas, uma das mais importantes fintechs do mundo. Estou muito feliz e entusiasmado com a ampliação do sonho.”, Marcelo Blay, fundador e CEO da Minuto Seguros.

“Acompanho os movimentos no mercado de seguro digital desde 2012, quando a Minuto Seguros recebeu sua primeira rodada de investimento e sempre fiquei empolgado com a possiblidade de criar uma plataforma completa que juntasse crédito e seguros. O Marcelo Blay é uma referência indiscutível no mercado de seguros e criou uma plataforma digital única que escalou por mais de 10 anos. Agora, no ecossistema da Creditas, a Minuto vai acelerar seu crescimento e mudar a vida de muitos brasileiros. E assim, realizamos nosso sonho de oferecer uma plataforma digital em que os clientes possam fazer tudo o que necessitam para o seu carro: comprar, vender, trocar, financiar, tomar crédito e fazer um seguro. Tudo em um só lugar”, Sergio Furio, fundador e CEO da Creditas.

“Estamos animadíssimos com essa junção de forças entre Creditas e Minuto Seguros. A motivação estratégica entre os modelos de negócios é muito óbvia e além de os posicionar como plataforma líder no segmento de Auto, abre uma série de avenidas de crescimento. Mas uma perspectiva ainda mais interessante para a gente que acompanha as duas empresas há tanto tempo, é a combinação das equipes. São dois times brilhantes, com valores muito parecidos, como a paixão pelo que fazem, know-how em seus segmentos, e o comprometimento com a construção de projetos de grande impacto, e ao mesmo tempo, uma complementaridade enorme quanto a experiência. Vai ser uma daquelas sacadas lindas, em que 1+1 dá 5!”, Anderson Thees, sócio-fundador da Redpoint eVentures

Esta é a maior transação já realizada pela Creditas, como informou o CEO da empresa Sergio Furio, à Exame. Ele garante que o total investido é “significativamente maior” que o último investimento anunciado pela Creditas, de R$ 95 milhões na startup de motos elétricas Voltz.

A Creditas é uma fintech de crédito, criada em 2012, cujo objetivo é facilitar o acesso a empréstimos, oferecendo taxas customizadas. Ela possui mais de 5 milhões de pedidos de empréstimos e recebeu mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos.

A Minuto Seguros foi a primeira insurtech brasileira a investir nas vendas de seguros digitais, em 2009. Seu CEO, Marcelo Blay, enxergou a oportunidade de atender de uma maneira mais eficiente a enorme base de consumidores no país. Depois de trabalhar por mais de 20 anos em empresas líderes no ramo de seguros como Porto e Itaú Seguros, Blay decidiu se tornar um empreendedor e lançar uma empresa para inovar na maneira de se vender seguros no Brasil.

Em 2019, a corretora divulgou o recebimento de cerca de US$ 60 milhões de investimento ao longo dos últimos anos. Entre as principais investidoras está a Redpoint eVentures, sediada em São Paulo, e a Intact Ventures, com sede em Toronto, no Canadá.

Kelly Lubiato

Revista Apólice