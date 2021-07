Até 24 de setembro, colaboradores da MetLife Brasil irão se reunir aos 60 selecionados na primeira fase do Autismo Tech, evento que está em sua terceira edição e tem a missão de aumentar a inclusão de pessoas neuroatípicas no mercado de trabalho por meio da tecnologia. Durante 11 semanas, os profissionais participarão de três trilhas de capacitação com conteúdos que visam estimular a transformação e o empoderamento.

Entre os treinamentos que serão oferecidos estão: lógica de programação (como desenvolver uma plataforma Salesforce), garantia de qualidade na área de programação (automatização de testes de controle de qualidade ou Quality Assurance) e como desenvolver jogos digitais. O time da seguradora apoiará os treinamentos e dará suporte para o aprimoramento de softskills em recursos humanos e inovação.

Ao patrocinar e participar das fases de desenvolvimento, a companhia cumpre sua premissa de apoiar projetos que efetivamente promovam diversidade, equidade e inclusão. O Autismo Tech 2021 é realizado pela FIAP desde 2018 e, neste ano, conta com o apoio das startups “aTip” e “Inclusão Humanizada”, que nasceram a partir de edições anteriores. Em 2021, foram 208 inscrições, cerca de três vezes mais do que em 2020.

Até 10 de outubro, quando o projeto se encerra, serão 240 horas de atividades práticas, entre palestras, mentorias e trilhas de conhecimento com cursos gratuitos e certificados para os participantes. Ao final, será realizado um Hackathon, no qual os inscritos precisarão desenvolver e prototipar uma solução criativa para o desafio apresentado. Os ganhadores receberão prêmios de R$ 10 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para a primeira, segunda e terceira posições.

“Estamos muito felizes em poder contribuir com um evento que vai além do olhar para a valorização, bem-estar e futuro das pessoas. Ele também estimula a troca de conhecimento, ainda mais na segunda fase de mentorias, onde os profissionais da seguradora poderão contribuir diretamente, auxiliando estes participantes no seu empoderamento para o mercado de trabalho e futuro da sociedade”, comenta Raphael de Carvalho, CEO da MetLife Brasil e Colômbia.

