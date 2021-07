A MDS Brasil apresentou Marçal Liguori como novo superintendente de Relacionamento de Benefícios da empresa. Com mais de 28 anos em operação, gestão e consultoria em seguro de pessoas, o executivo também possui expertise com grandes contratos de benefícios e autogestão para empresas nacionais e multinacionais.

Formado em ciências biomédicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), com a especialização em administração de empresas pela PUC São Paulo, Liguori tem uma extensa bagagem profissional na gestão de negócios e liderança de equipes seniores. Mestre em administração/saúde pela FGV, ele atuou desde 2004 nas empresas do grupo MMC Marsh & McLennan Companies, com passagens pela consultoria Mercer, seguradora Unibanco AIG e operadora Mediservice. Em 2015, o executivo recebeu a premiação Winner Circle MMC, destaque Divisão Internacional na América Latina como melhor iniciador de Negócio/Produtor.

O executivo afirma que fazer parte da equipe da MDS Brasil representa um excelente desafio e uma grande satisfação, tanto pela potência da empresa diante do mercado de seguros e benefícios, quanto pelo quadro de profissionais qualificados que a corretora apresenta. “Valorizo o trabalho em equipe primando pela colaboração entre todos, com foco na consistência e entrega dos resultados. Minha missão é obter o reconhecimento do mercado em excelência operacional e manter nosso valioso time engajado”, reforça.

Para o vice-presidente de Saúde e Benefícios, Gustavo Quintão, a chegada do novo executivo é um grande ganho para a companhia. “Mesmo diante dessa crise mundial, por conta da Covid-19, a corretora conseguiu se reinventar e estamos vivendo um bom momento na empresa. Acredito que a chegada do Liguori é uma possibilidade para ele construir uma nova história de sucesso e crescer juntamente conosco”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice