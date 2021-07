A Marsh Brasil anunciou a nomeação de novas diretoras e diretores para fortalecer ainda mais a sua atuação em mercados estratégicos e trazer novas soluções para os clientes.

Silvana Speranza foi nomeada diretora de Placement para Specialties, que abrange as indústrias de Power, Energy, Mining, Infraestrutura, Construção e Portos & Terminais nos ramos de Property e Engenharia. A executiva tem trinta anos de experiência no mercado de seguros, há cinco está na empresa e até então ocupava o cargo de superintendente de Placement para Specialty. Formada em economia, ela também tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. “O que me motiva a cada dia são as possibilidades que oferecemos a todos que aqui trabalham para que criem seus sonhos dentro da empresa”, afirma.

Outra nova diretora na consultoria é Maria Eduarda Araújo. A executiva, que atuava como superintendente de Placement para Property, foi nomeada diretora de Placement Property. Maria Eduarda atua no mercado segurador há 15 anos e é formada em administração de empresas pela Faculdade Cândido Mendes e pós-graduada em O&G (Oil & Gas) pela UFRJ. “Trabalhar na Marsh tem sido uma surpresa muito positiva desde o primeiro dia. Temos um ambiente acolhedor, que valoriza a participação e socialização entre todos, a busca pelo bem-estar das pessoas é constante”, diz.

Resseguros

A corretora também promoveu dois executivos na área de resseguros. Rafael Caminha agora é diretor de resseguros para FINPRO (Responsabilidade Financeira e Profissional) da Carpenter Marsh Fac. Caminha ingressou no mercado de seguro e resseguro em 2009 e se especializou nos segmentos de linhas financeiras. Durante os últimos anos de sua carreira desenvolveu uma vasta experiência em produtos como D&O, E&O, entre outros.

Já Rodrigo Vallim passou a ser diretor de resseguros para Oil & Gas (petróleo e gás) da Carpenter Marsh Fac. Com mais de doze anos trabalhando com riscos de Offshore, Marítimo e Óleo & Gás ele tem passagem por mercados de seguros e resseguros locais e internacionais. O executivo é graduado em Ciências Atuariais e já atuou com precificação e análise atuarial no IRB Brasil Re e na Nationwide Marítima.

N.F.

