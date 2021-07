Em comemoração ao Dia dos Pais, a MAG Seguros lançou a promoção “Pai + Seguro”, que irá sortear uma moto elétrica para quem adquirir um seguro de vida entre 26 de julho e 8 de agosto. Para estrelar a campanha, a seguradora conta com um dos seus embaixadores, Jakson Follmann, que é também ex-goleiro do Chapecoense, cantor, palestrante e pai do Joaquim.

“Pai é sinônimo de força, segurança e amparo, características que se refletem também o seguro de vida. Para a nossa promoção de Dia dos Pais, contamos com o nosso embaixador, Jakson Follmann, como garoto propaganda, que possui muita sinergia com a nossa companhia. Além de compartilhar frequentemente o seu dia a dia com o pequeno Joaquim, Follmann também é cliente da companhia, o que mostra a sua preocupação e cuidado com o futuro do filho. Durante o período da campanha, ele nos ajudará a transmitir a mensagem da importância do seguro para o planejamento financeiro familiar nas diferentes etapas da vida”, conta Mirella Lavrini, superintendente de Comunicação e Marca da seguradora.

Para participar da promoção, os novos clientes devem contratar um seguro da MAG por meio de um dos canais de distribuição ou diretamente pela página desenvolvida para a campanha, de forma 100% digital, fácil e com a máxima segurança. Em seguida, quando estiver com seu seguro ativo, deve se cadastrar no link até o dia 23 de agosto para gerar seu número da sorte, garantindo a participação no sorteio.

N.F.

Revista Apólice