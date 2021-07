A Liberty Seguros anunciou o início da segunda etapa do programa de aceleração de corretores da companhia, o ‘Cresça Minha Ideia’. Para este momento, a seguradora selecionou as 15 melhores ideias de soluções de seguros entre as mais de 250 inscritas no projeto, que agora seguem para a fase de aprimoramento dos projetos e preparação para a apresentação do pitch final, que definirá as três ideias vencedoras.

Confira neste link as 15 ideias selecionadas que vão passar pela Jornada da Ideia Inovadora, uma etapa de aprimoramento dos projetos em que os participantes têm acesso a uma série de materiais que os ajudarão a preparar o vídeo pitch para a banca avaliadora. Esse grupo será composto por executivos da empresa e especialistas do mercado como Andrea Iorio, especialista em transformação digital e ex-diretor do Tinder e da L’Oréal no Brasil, e Gustavo Doria, especialista no mercado de seguros e fundador do portal CQCS.

“Estamos muito animados com as ideias trazidas pelos corretores no ‘Cresça Minha Ideia’, um projeto pioneiro no mercado de seguros, e em avançar agora para a segunda etapa do programa, ajudando os parceiros a aprimorar suas ideias”, afirma o Vice Presidente Comercial da Liberty Seguros, Marcos Machini. “É muito gratificante ver os corretores tão inspirados e engajados em inovar no mercado de seguros, atendendo cada vez mais às necessidades dos nossos clientes com seus projetos e crescendo junto à companhia”, completa.

Lançado em abril de 2021, o ‘Cresça Minha Ideia’ tem como objetivo incentivar a criatividade dos corretores para resolver as necessidades dos clientes de forma inovadora, além de estimular o intraempreendedorismo entre os participantes, fomentando, de forma geral, a cultura de inovação no mercado de seguros.

Os três primeiros colocados serão definidos até outubro deste ano e suas corretoras serão divulgadas na imprensa, além de receber prêmios em dinheiro que podem variar de R$4 mil a R$10 mil. O primeiro colocado ganhará também uma consultoria de negócios com um time especializado em metodologias ágeis e desenvolvimento de projetos e terá sua ideia acelerada pela Liberty em 2022.

N.F.

Revista Apólice