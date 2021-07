O segmento de seguros de transportes vem registrando crescimento entre 2020 e 2021, o que pode ser explicado pelo aumento nas importações e exportações e a retomada gradativa da atividade econômica no Brasil. De acordo com a Susep, os seguros de transportes nacionais tiveram crescimento de mais de 30% no acumulado até maio de 2021.

Ao mesmo tempo que o segmento de transportes é um dos mais rentáveis do mercado, conta hoje com poucos especialistas no setor – o que representa uma oportunidade para os corretores que desejam expandir suas carteiras. Para alavancar os negócios nessa frente, a Liberty Seguros tem um portfólio diversificado de produtos de transportes, que registraram um crescimento de mais de 21% na companhia em 2020.

A companhia disponibiliza hoje o Transporte Nacional e Internacional, com opções de apólice avulsa ou por averbação, o Transporte Fácil, e o Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. E, entre os diferenciais da seguradora para corretores, há serviços como o faturamento automático das apólices, a opção de cotador avulso na ponta, contratação online para pequenos clientes, um chat para dúvidas, atendimentos especializados nas áreas de Subscrição e Sinistro.

As coberturas da companhias estão disponíveis para clientes como os das apólices de Affinity, Empresas de Vida em Grupo e Frotas e garantem a proteção de diversos tipos de produtos, como para cargas fracionadas ou fechadas de mercadorias com valores determinados por viagem de acordo com o tipo de risco e a operação do segurado, ou seja, diversas opções para pequenos empreendedores, com base no CNAE.

“O segmento de seguros de transportes é extremamente importante para o mercado de seguros, por isso a Liberty trabalha para oferecer cada vez mais opções que atendam às necessidades dos consumidores desse nicho”, afirma Rafael Citelli, vice presidente de Produtos e Analytics da seguradora. “Por não ter muitos especialistas espalhados pelo país, muitos clientes acabam ficando desamparados ou até sem saber da importância do produto, e o nosso objetivo é capacitar e informar os parceiros para que eles enxerguem as oportunidades de negócios em transportes”, completa.

A companhia realizou nesta semana um webinar para corretores com foco no segmento que contou com a participação de Marcos Siqueira, diretor de Transporte, Frota e Resseguro da seguradora; e do professor da Funenseg, Vanderlei Moghetti, além de corretores parceiros que trabalham com produtos de transportes. O webinar está disponível na plataforma de treinamento, que pode ser acessada no Meu Espaço Corretor.

Revista Apólice