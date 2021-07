EXCLUSIVO – Com o objetivo de tornar julho o mês que ressalta a importância da saúde bucal, o Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) lançou a campanha “Julho Neon”. A entidade acredita que através do mutualismo é possível proporcionar uma maior acessibilidade à saúde suplementar, garantindo que cada vez mais brasileiros sejam beneficiários de planos odontológicos e cuidem dos seus sorrisos.

Roberto Seme Cury, presidente da Associação e superintendente de Relações Institucionais da Odontoprev, afirma que a ideia da campanha surgiu devido ao fato do número de beneficiários do setor estar crescendo mesmo durante a pandemia. “Isto tem a ver com a mudança de cultura que o Brasil e o mundo está passando nesse momento. As pessoas estão em busca de uma melhor qualidade de vida, o que significa que elas estão mais atentas aos cuidados com a saúde. Queremos falar com todos os nossos stakeholders e desejamos que a campanha perpetue ao longo dos anos, até o momento em que não seja mais necessário reforçar a importância da saúde bucal pois todos já estarão conscientes sobre o tema”.

O Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo, mas grande parte da população nunca teve a oportunidade de fazer uma consulta. Apenas 27.681.068 brasileiros são beneficiários de um plano odontológico. “Temos 14 milhões de pessoas desdentadas no Brasil. O poder público investe pouco na odontologia, o que dificulta que as pessoas recebam o tratamento adequado. O apoio que recebemos de diversas empresas e entidades foi fundamental para divulgar a mensagem da campanha”, diz Cury.

Uma das companhias que aderiram ao movimento foi a SulAmérica. Segundo Rafael Souza, gerente de Relacionamento de Clientes Estratégicos de Odonto da seguradora, um dos problemas que a odontologia suplementar enfrenta é que saúde bucal ainda é vista de forma secundária em relação aos benefícios ofertados pelas empresas aos seus colaboradores. “A conscientização sobre a importância da saúde bucal vai além do olhar da saúde da cavidade oral, pois existem diversas doenças médicas originárias na boca, como, por exemplo, a endocardite bacteriana, uma inflamação das estruturas internas do coração. Ou seja, o cuidado com a saúde bucal está inserido nos cuidados da saúde geral”.

Fábio Nogi, gerente da Unimed Odonto, reforça que o plano odontológico permite ao segurado manter uma rotina preventiva importante, com visitas periódicas ao dentista e cuidados que possam mantê-lo com a saúde bucal em dia. O executivo afirma que os corretores de seguros podem ajudar levando informação aos consumidores. “O Julho Neon cria a oportunidade de um debate mais amplo, possibilitando a união de esforços e da democratização do acesso aos tratamentos odontológicos de qualidade. Além disso, o projeto também valoriza o papel dos dentistas, que são os protagonistas de muitas histórias de transformação. Na Unimed Odonto, durante todo o mês de julho, ressaltamos junto aos clientes, em campanha digital, como a atenção com a saúde bucal pode mudar vidas”.

Para Renato Costa, CIO/CMO da Odontoprev, uma das principais tendências do setor está na ampliação do papel da tecnologia na viabilidade de soluções que tornem mais fluida a jornada do beneficiário com a operadora, corretores e rede credenciada. “Outra tendência, do ponto de vista de cuidado com a saúde bucal, é cada vez mais a procura por tratamentos estéticos. Um sorriso bem cuidado e uma boca saudável impactam na autoestima e na confiança, refletindo no desempenho profissional ou no âmbito pessoal, já que o sorriso é considerado um cartão de visita”.

N.F.

