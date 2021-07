No próximo dia 5 de julho será lançada a plataforma de conteúdo online ligada ao programa “Ela Segura”, parceria entre o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) e a Fundación Mapfre, instituição sem fins lucrativos que atua na promoção do bem-estar social. Anunciado recentemente, o projeto foi elaborado para fomentar o empreendedorismo feminino e oferecer desenvolvimento pessoal e capacitações técnicas e comportamentais, de forma online e gratuita, para mais de 50 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o País.

Entre os temas disponibilizados estão conteúdos de desenvolvimento comportamental como Autoconfiança e Comunicação Pessoal. Para as competências técnicas, os aprendizados serão em torno de Administração Financeira, Fundamentos de Empreendedorismo, Empregabilidade, Marketing. Ao final do curso, as mulheres participantes vão poder desenvolver atuais ou novos negócios, se reposicionar no mercado de trabalho ou conquistar outras formas de atividade remunerada.

Segundo Ana Fontes, presidente do Instituto RME, as beneficiadas contarão com um modelo de aprendizado no formato de trilhas, o que permite com que os conteúdos sejam ensinados para que a participante possa chegar aos seus objetivos. “Por exemplo, na Trilha Empreendedora ela descobrirá qual é o perfil ideal para empreender, como começar um negócio, como identificar se aquela ideia vai dar certo, entre outras coisas. Já a Trilha Empregadora é para aquela que está buscando um novo emprego e gostaria de saber como identificar habilidades e competências que as empresas valorizam”, explica.

O “Ela Segura” ainda oferecerá a 2.520 mulheres um auxílio alimentação mensal no valor de R$ 110, durante seis meses, e outras 160, que terão seus negócios selecionados, receberão aporte financeiro de R$ 3 mil no fim do programa, além de acompanhamento técnico para o desenvolvimento dos negócios.

“A Fundación tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o progresso da sociedade. Queremos apoiar o empreendedorismo feminino, mudando a condição de vida de milhares de mulheres em situação de vulnerabilidade. O programa abre caminho para que as beneficiadas conquistem sua independência financeira e seu desenvolvimento pessoal. Somente dessa forma, romperemos ciclos de violência e as ajudaremos a fortalecerem suas famílias e comunidades”, diz Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

N.F.

Revista Apólice