O Instituto de Longevidade MAG está disponibilizando 328 cursos totalmente online e gratuitos. As capacitações são abertas para toda a população e é composta por videoaulas, que têm como objetivo aprimorar competências adquiridas ao longo da vida profissional. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto e não exigem formação prévia ou limite de idade.

Segundo Henrique Noya, diretor-executivo do Instituto, essa é uma excelente oportunidade para pessoas com mais de 50 anos se atualizarem sobre novas tecnologias. “O mercado de trabalho exige cada vez mais. Por isso, os treinamentos do Instituto podem ser uma forma de melhorar a qualificação profissional sobretudo as pessoas 50+, que encontram mais dificuldades de recolocação por conta de etarismo sem pagar a mais por isso”, completa o executivo.

Os módulos disponíveis abordam temas como gestão financeira, com foco no controle das finanças pessoais; marketing, com módulos sobre gestão e atendimento mais eficientes e maneiras de utilizar as redes sociais em benefício dos negócios; informática, com aulas sobre ferramentas como Excel, Word, PowerPoint e Google; além de um curso completo de comunicação oral e inglês básico. No final, o participante testa os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas para receber o certificado.

Para se inscrever, basta acessar o link.

