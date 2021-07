Com objetivo de avaliar a percepção de seus segurados sobre o atendimento médico e os serviços prestados, a Bradesco Saúde encomendou uma pesquisa de satisfação para a HSR Bridge Research Pesquisa de Mercado. O levantamento mostra que a avaliação geral está muito satisfatória para 85,2% dos beneficiários do plano de saúde. Além disso, 75,8% recomendariam seu plano para familiares e amigos. A pesquisa também aponta que 77,6% dos entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento prestado pelos profissionais de saúde.

Esses índices de satisfação reforçam o trabalho que a seguradora vem realizando ao longo do tempo, especialmente durante o último ano. “Em um período marcado pela pandemia, nossos serviços prestados e a capacidade de atendimento da nossa rede credenciada passaram por um grande teste junto aos nossos segurados. Os efeitos da pandemia, como o distanciamento social, mudaram nossa forma de trabalhar e atuar para manter a qualidade do atendimento oferecido, como a introdução plataforma de telemedicina Saúde Digital, além de diversos outros serviços digitais, como o reembolso que atingiu mais de 90% de preferência pelo acesso digital. Nesse momento em que o sistema de saúde ganha ainda mais relevância e importância perante a sociedade, o resultado dessa pesquisa de satisfação nos traz orgulho pelo reconhecimento de nossos segurados e gratidão aponta caminhos para o aperfeiçoamento de nossa atuação. Vamos continuar trabalhando para oferecer as melhores condições para o cuidado à saúde”, destaca Flavio Bitter, diretor-gerente da companhia.

Realizada em abril deste ano por telefone, a pesquisa abrange um universo de 500 segurados Bradesco Saúde de diferentes regiões do país, sendo 53% mulheres e 47% homens com mais de 18 anos.

