A TEx divulgou os números de junho do IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel). O estudo aponta a variação mensal dos preços do seguro auto de acordo com gênero, região, faixa etária e idade do veículo.

O IPSA indica que o valor do seguro caiu 8,9% entre os meses de janeiro e junho. No primeiro mês do ano, por exemplo, ao contratar o serviço para um automóvel de R$ 50 mil, o Índice estava fixado em 5,6% e o segurado pagava R$ 2.800,00 pelo seguro. Hoje o percentual é de 5.1%, o que implicaria no valor de R$ 2.550,00.

O estudo da insurtech também traz informações quanto a evolução dos valores por gênero e indica que o valor final do seguro é 18% mais caro para os homens. Isso acontece porque há maior reincidência de homens em acidentes graves e com perda total do veículo.

Quando a comparação é por faixa etária, o IPSA mostra que os motoristas mais novos costumam pagar mais pelo seguro automotivo. Os nascidos entre 1990 e 2014, conhecidos como geração Z, podem pagar quase o dobro do que os nascidos entre 1943 e 1964, conhecidos como Baby Boomer.

A região que o segurado reside também é um dos fatores analisados para precificação dos seguros. Cidades que possuem até 5 mil habitantes possuem o seguro mais barato do mercado, enquanto os motoristas de cidades entre 100 e 500 mil habitantes pagam o maior valor.

Outros fatores que interferem nos preços dos seguros são a idade do veículo, o preço dele na tabela FIPE e a quantidade de KM rodados. O estudo aponta que o valor do seguro para um carro usado, de 6 a 10 anos, custa quase o dobro de um zero KM.

Vale lembrar que o IPSA é produzido com base nos dados do TEx Analytics, ferramenta de inteligência de mercado desenvolvida pela companhia e é dividido em seis indicadores, medindo a inflação geral e levando em consideração segurados de ambos os sexos de todo o país.

Com mais R$ 3,5 bilhões de prêmios transmitidos por ano e mais de 2.000.000 de cotações por mês realizadas no Teleport, solução de Gestão e MultiCálculo da empresa para corretoras de seguros, é possível afirmar que a insurtech possui o maior dataset do mercado, com abrangência nacional e mais de 20 mil Corretores utilizando suas soluções diariamente. “Essa penetração possibilitou a criação do Índice de Preços do Seguro Automóvel. O IPSA traz um panorama exato do cenário do seguro auto no Brasil”, explica Emir Zanatto, Sócio e COO da empresa.

A nova edição do estudo está disponível na íntegra neste link.

N.F.

Revista Apólice