A partir desta quinta-feira, 1º de julho, a Icatu Seguros passa a contemplar a possibilidade de pagamento anual na comercialização do Horizonte, seguro de Vida Individual da companhia. Com a nova condição, os clientes poderão obter descontos em torno de 4% na apólice, conquistando melhor custo x benefício na aquisição do produto. Lançado em 2019, o seguro alia proteção e planejamento financeiro aos mais diversos perfis e realidades. Além da nova forma de pagamento, o produto ampliou para até R$10 milhões o valor máximo de indenização.

“O Horizonte é um produto flexível e, desde o seu lançamento, estamos aprimorando as condições de acordo com os feedbacks dos corretores, buscando opções cada vez mais alinhadas com o que os nossos clientes precisam”, afirma Gustavo Arruda, gerente de Produtos de Vida da companhia.

Além das coberturas tradicionais do seguro de vida, o Horizonte se destaca por ser um produto de prêmio nivelado com formação de reserva que oferece possibilidade de resgate. A contratação é totalmente online, com assinatura eletrônica e análise inteligente da proposta, além de contar com cobrança online e imediata, possibilitando que o corretor receba a comissão mais rapidamente. O cliente também pode optar pela vigência vitalícia ou temporária.

Entre as coberturas adicionais, o Horizonte oferece Invalidez por Acidente, Doenças Graves, Diária por Incapacidade Temporária, Morte por Acidente, Invalidez por Doença e Assistência Funeral. “Possibilitamos um seguro personalizado em todo o processo de contratação e manutenção do contrato, com opção de vigência vitalícia ou temporário, além das condições variadas de pagamento”, explica Arruda. “O nosso seguro se adapta ao perfil e necessidades do segurado”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice