A Icatu anunciou, em parceria com a Creditas, o lançamento do Crédito Protegido Prev, produto de acesso à crédito com garantia de Previdência. Para o processo de concessão do empréstimo, o fundo previdenciário do cliente da companhia servirá como garantia do acordo. O valor do crédito varia conforme o saldo das aplicações de previdência de cada cliente, que serão mantidas em caução para que a operação seja concluída.

Em um cenário de pandemia, o objetivo da parceria é ajudar os clientes, investidores de previdência da seguradora, a não precisarem resgatar suas aplicações em previdência para cuidar de despesas correntes, mantendo os seus investimentos assegurados para preservar a qualidade de vida e bem-estar na longevidade. Além disso, clientes que solicitam resgate de previdência, podem ter saldos de aplicação que estejam com a alíquota de imposto de renda alta, e assim, resgatar a previdência pode custar mais do que solicitar um empréstimo parcelado com juros baixos. É o que explica Henrique Diniz, diretor de produtos de Previdência da seguradora.

“Estamos prestando assistência aos nossos clientes com soluções financeiras adequadas às necessidades pontuais, evitando que haja uma perda financeira na meta traçada para a aposentadoria. Esse tipo de lançamento está em linha com o propósito da seguradora de atuar para a conscientização da importância do planejamento financeiro e da educação para finanças”, afirma.

O processo de concessão do empréstimo é simples e imediato. A operação será realizada pela Creditas, plataforma digital de produtos de crédito e soluções, em parceira com a Icatu na oferta do Crédito Protegido Prev. Basta o cliente interessado em obter o empréstimo entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente da seguradora e confirmar sua elegibilidade no produto. Em até três dias úteis, o valor será creditado na conta bancária.

N.F.

