Dois anos, quatro períodos. Esse é o tempo necessário para concluir a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, que permite obter diploma de ensino superior em um curto período de tempo. Ministrado pela ENS (Escola de Negócios e Seguros), o curso está com inscrições abertas para turmas com início em agosto. As vagas são para as modalidades online e presencial, no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP).

O programa capacita profissionais para empreender a gestão de forma consistente e inovadora, em consonância com os princípios da administração contemporânea e em sintonia com a evolução. O profissional desta área poderá atuar na supervisão de equipes comerciais e técnicas no segmento de seguros, fazer análises de bens a serem segurados, desenvolver planos e contratos de seguros, entre outras atividades.

Além do diploma de ensino superior, os alunos podem obter certificações profissionais parciais, condicionadas à participação e aprovação no Projeto Integrador, em cada semestre. Outra vantagem garantida aos egressos da graduação é a gratuidade no Exame para Habilitação de Corretores de Seguros, aplicado pela ENS. Se aprovado, além de graduado em Gestão de Seguros, o profissional poderá atuar como corretor.

Visando garantir mais segurança aos candidatos, o processo seletivo está sendo realizado de forma remota. Também é possível ingressar utilizando a nota do ENEM (últimos três anos), apresentando diploma de ensino superior ou por transferência externa. Para mais informações e inscrições os interessados devem acessar o link.

