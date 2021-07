Com mais de 500 clientes corporativos e cerca de 6.000 clientes individuais, a corretora de seguros Globus, que surgiu de um spin-off realizado em 2016 com a XP Seguros, tem intensificado de forma contínua sua relação com os agentes autônomos de investimentos (AAIs). Dos 220 parceiros que têm atualmente, 95% são escritórios de investimentos, sendo eles das diversas plataformas que hoje atuam no mercado.

A corretora, que é patrocinadora da ABAAI (Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos), possui produtos desenhados exclusivamente para estes profissionais, como é o caso do seguro de erros & omissões (E&O), além de saúde, auto frota e, recentemente, o produto de Vida em Grupo.

“Os agentes autônomos nos indicam negócios e realizamos toda o processo, como a colocação do risco, manutenção, sinistros e renovação. Temos intensificado nossa atuação com os mesmos e melhorado a experiência através de tecnologia, ajudando na identificação de novas oportunidades junto aos seus clientes”, afirma o sócio-fundador da empresa, Christian Wellisch. O executivo destaca ainda que “os diferenciais da corretora estão na equipe, distribuição e tecnologia. É um mercado muito pulverizado, então temos que nos destacar pela nossa entrega”.

No seguro de vida individual, por exemplo, a Globus trabalha com um produto mais alinhado a planejamento financeiro. “Trata-se de uma abordagem quase financeira para a oferta desse produto”, diz Wellisch. Para os próximos meses, a corretora planeja passar a oferecer seguros para obras de arte e um seguro de vida específico para alta renda.

Composta por uma equipe de 37 profissionais e liderada por executivos com mais de duas décadas de atuação na área, a Globus é especialista em soluções para pessoas físicas e empresas de diferentes portes e segmentos. Com sede no Rio de Janeiro e estruturada em São Paulo, a corretora atua com diversos tipos de seguros, entre eles, vida, viagem, saúde, residencial, pet, auto, condomínio, equipamentos portáteis, patrimonial, garantia judicial, responsabilidade civil (médico) e erros & omissões.

Captação de recursos

No fim de junho a Globus deu início à sua segunda captação de recursos (a primeira foi em 2019, porém, em formato diferente), realizada pela plataforma beegin.invest. A operação segue até o fim de setembro, com aporte mínimo de R$ 5.000,00. A expectativa é captar R$ 3,85 milhões.

“Acreditamos que este é o momento ideal para passarmos por uma rodada e acelerarmos o crescimento da empresa. Com este recurso, vamos investir mais em tecnologia, marketing e desenvolvimento da nossa rede”, explica Jesse Teixeira, que também é sócio da corretora.

Números

A Globus prevê fechar 2021 com mais de 700 clientes PJ’s e mais de 7.500 consumidores Pessoa Física. O faturamento da empresa deve saltar de R$ 10 milhões (em 2020) para R$ 14 milhões neste ano, sendo que no ano passado foram R$ 115 milhões em prêmios. “Até 2025, vamos crescer quatro vezes nossa operação”, afirma Wellisch. 67% da receita vem do canal B2B, ou seja, dos AAIs.

